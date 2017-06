Cameroun: « Occupation Jeunes » - Une cuvée pour le vivre ensemble

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

Les autres stagiaires, comme d'habitude, vont poursuivre la lutte contre le désordre urbain à travers les ateliers propreté générale, travaux en régie et identification des négligences urbaines. En s'adressant aux jeunes, Dieudonné Monthé a expliqué qu'ils ont été retenus pour participer à l'embellissement de la cité économique. A cet effet, ils doivent marquer leur passage à la Cud et être des ambassadeurs d'un changement de la ville dès le retour dans leurs quartiers respectifs.

