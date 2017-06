Madagascar: Fiba 3X3/ Championnat national - Un ticket de la zone 7 en jeu

Plus de soixante-dix équipes, de cinq catégories différentes sont en lice au championnat national de Fiba 3×3.

Coup d'envoi de la deuxième édition du championnat national de Fiba 3×3 ce jour. Les éliminatoires des cinq catégories concernées pour cette version 2017 se dérouleront ce jeudi et demain.

Les phases finales auront lieu samedi. Trois terrains spécialisés à ce style de basketball sont installés au gymnase d'Ankorondrano pour accueillir tous les matches. Plus de soixante-dix équipes sont engagées jusqu'à hier, dans les quatre autres catégories, celle du l'open homme, l'open dames, U12 et U18 garçons.

Seule la liste des engagés au tournoi des partenaires n'est pas encore bouclée. La réunion technique s'est tenue hier après-midi. Vingt-quatre équipes issues de quatorze ligues sont représentées au championnat national, c'est-à-dire la catégorie open hommes.

La ligue hôte alignera huit équipes dont la tête de liste la championne régionale, Cosfa composé de Stevel, Kakay et Heritiana. L'équipe vice- championne est aussi de la partie, la formation de Pralah, constituée par des joueurs de Cospn. Les autres équipes en course sont: trois pour Boeny à savoir l'AS Victoire, championne régionale, l'ASCB championne nationale en titre et SBBC.

De grands clubs

La GNBC défendra les couleurs de Vakinankaratra, Cosmos pour Diana, BBCA pour Alaotra Mangoro, Mania pour Amoron'Imania, AS pour Vatovavy fitovinany, 3/4 pour Itasy, Quatre Fantastiques pour Sud Ouest, Mongo pour Sofia, et deux équipes pour Analanjirifo: Outsiders et Air Ballers. En attente de confirmation, Bongolava, Haute Matsiatra et Sava, auront chacune une représentante. La ligue d'Atsinanana sera le grand absent.

Dix formations seront en course pour l'Open dames, entre autres deux clubs d'Analamanga : MB2all et Fandrefiala, et SBBC pour celle de Boeny. Douze équipes sont engagées dans la catégorie U18 garçons. Trois formations de l'équipe nationale pour l'Afrobasket U16 garçons seront de la partie.

Le challenge pour les U12 garçons est réservé aux clubs formels d'Analamanga. Dix-neuf équipes sont inscrites avec une autre de la Haute Matsiatra. Comme à l'accoutumée, Telma primera les meilleures de chaque catégorie. L'équipe championne de l'Open homme gagnera 500 000 ariary et 250 000 ariary pour la dauphine. La championne des dames aura 400 000 ariary et 250 000ariary pour la catégorie U18 garçons. Seul le championnat Open hommes est qualificatif à celui de la zone 7 prévu en août à Mahajanga.