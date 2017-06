Ile Maurice: Rue Bassin - Injonction contre la construction de maisons NHDC

Du coté des rencontres, avec les fonctionnaires du ministère des Logement et des terres, de la NHDC et de la mairie, il n'y a eu rien de concluant.

Selon les habitants, la seule route principale est déjà encombrée et bouchonne facilement. Les infrastructures scolaires et de santé ne pourront pas accueillir autant de gens. Alors que certains jouent la carte de la justice, d'autres veulent descendre dans la rue et manifester au plus vite pour faire entendre leur voix face à «l'attitude stoïque du gouvernement» sur la construction.

Quand les habitants comprennent que ce sont des travaux de maisons de la NHDC, ils se tournent alors vers la mairie pour comprendre où en sont les demandes de permis. Ils apprennent alors que les demandes sont en cours d'étude, alors que les travaux avaient déjà commencé et que moins de deux semaines plus tard, les permis ont été accordés.

