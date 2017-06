Ile Maurice: Dotations budgétaires - Le Parlement ajourné au 30 juin

Rajesh Bhagwan a affirmé qu'à Coromandel, la situation s'aggrave et que des actions doivent être prises. Ce à quoi le ministre a expliqué que ce projet sera effectué par la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill. Quant à Vallée-Pitot, la situation n'est pas urgente. Il affirme que le ministère suit la situation de près. Au sujet du relogement des habitants, il explique que c'est le ministère du Logement et des terres qui s'en occupe.

Ce n'est qu'à la fin de juin que le ministère de la Technologie paiera le loyer de ses bureaux à la Sicom Tower, à Ebène. Yogida Sawmynaden a affirmé qu'avant de bouger à Ébène, les bureaux étaient situés au premier et au sixième étage du New Government Centre. Des travaux de rénovation ont même été entrepris dans les nouveaux locaux.

L'Attorney General, Ravi Yerrigadoo a justifié cette augmentation budgétaire en s'appuyant sur le fait qu'elle est destinée à financer les frais de l'arbitrage qui se tiendra à Maurice et qui concerne l'affaire BAI / Dawood Rawat à Maurice. Il a indiqué au Parlement qu'un montant de Rs 14 millions a déjà été dépensé et que pour l'année financière 2017-18, une somme de Rs 47 millions est prévue.

L'examen en comité des estimations budgétaires des différents ministères s'est terminé à 1 heure du matin ce jeudi 22 juin. Les travaux reprendront vendredi 30 juin. Après le dîner, les dotations de plusieurs ministères ont été passées à la loupe : Agro-industrie, Industrie et commerce, petites et moyennes entreprises, Sports, Egalité du genre, Collectivités locales, Services financiers et bureau de l'Attorney General.

