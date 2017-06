Congo-Kinshasa: Drame du Kasaï - Bilan accablant de l'Eglise catholique

Pour le gouvernement français, certaines violences dans les Kasaï pourraient constituer des crimes de guerre. Dans le débat interactif pendant la session, la France a rappelé la responsabilité première des autorités pour le respect des droits de l'Homme et la protection des populations. Cette position française se conforte par leur insistance de voir « robuste » la résolution qui sera adoptée à cette session du Conseil de sécurité autorisant l'envoi d'une enquête internationale pour faire toute la lumière sur les violations graves, notamment sur l'existence de plus de 40 fosses communes.

Dans une note technique, datée du 19 juin 2017, la représentation du Saint-Siège en République démocratique du Congo révèle, sur base de ses propres investigations, l'ampleur des violences et dégâts tant sur les institutions ecclésiastiques que sur les populations civiles de cinq provinces du Kasaï. Les chiffres avancés par la nonciature attestent que le peuple kasaïen et l'Eglise catholiques ont payé un lourd tribut dans de l'insécurité créée à la suite du phénomène Kamuina Nsapu.

