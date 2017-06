Congo-Kinshasa: Unanimité parmi les Congolais qui acceptent la faim pourvu que les élections se tiennent à fin 2017

Tenir les élections à fin 2017 est le credo entonné à l'unanimité par l'ensemble des Congolais de la Majorité et de l'Opposition. Le ton était donné par le chef de délégation de la majorité aux négociations de la Cité de l'Unité africaine (UA). Puis quelques mois après, c'est le G7 qui amplifie cette attente en martelant que les élections sont obligatoires avant fin 2017.

En écho, l'ensemble de la population a adhéré à cette option, estimant que tous les sacrifices étaient acceptés à la seule condition que la présidentielle, les législatives nationales et provinciales se tiennent au plus tard en décembre 2017.

Alexis Thambwe Mwamba, chef de file de la Majorité présidentielle (MP) aux négociations de la Cité de l'Unité africaine était le premier à soutenir publiquement que les élections en RDC étaient « la » priorité absolue ! Il a appelé la population à consentir davantage de sacrifices malgré la crise qui frappe le pays depuis plusieurs décennies. Pour Alexis Thambwe Mwamba, le gouvernement ne devra plus construire des routes, des écoles, des hôpitaux, ... Tout sera consacré au financement des élections en vue de doter le pays des institutions démocratiques conformément à la Constitution.

Sur un ton sérieux et solennel, Thambwe Mwamba a tenté de convaincre une opinion interne opposée à la violation intentionnelle de la Constitution en ce qui concerne la fin de mandat du chef de l'Etat. « Nous sommes majeurs et nous ne voulons pas de chantage. Nos partenaires promettent souvent et ne réalisent pas », avait-il déclaré avant de poursuivre : « Nous allons donc revoir l'ensemble des priorités nationales. Nous allons bloquer la construction des routes, le réaménagement du chemin de fer, réduire le nombre d'écoles nouvelles et d'hôpitaux ».

Comme pour amplifier ce message, les opposants qui avaient participé aux travaux avaient, eux aussi, embouché le même langage estimant que l'heure avait sonné afin que toutes les recettes collectées servent au financement des élections. Une frange importante de la Société civile n'avait pas vu autre chose que d'inviter la population à serrer, une fois de plus, la ceinture parce que la régularisation du cycle électoral, gage de paix et de stabilité, était à ce prix. Mais, le Rassemblement qui ne se sentait pas concerné par cette résolution ne s'était pas prononcé. Même après l'accord de Saint-Sylvestre, le Rassemblement est resté en dehors de ce discours de sacrifice pour faciliter la tenue d'élections. Bien au contraire, ce regroupement politique s'est rangé dans la voie de clamer haut qu'il faut une assistance internationale si l'on veut le financement des votes sans sacrifier le social de la population.

Pour y parvenir, le passage obligé s'appelait à cette époque une cogestion du pays avec le vrai Rassemblement et non avec des opposants achetés ou débauchés qui n'ont aucun ancrage sociologique. La conséquence est que le fossé est devenu davantage béat entre la population et les dirigeants puisque personne ne comprend que la MP, qui n'a pas pu organiser les élections à temps voulu aux termes de la Constitution, puisse coacher les opposants qui auront la charge d'organiser ces scrutins avec eux, excluant ceux qui sont regroupés au sein du Rassemblement et ne cessent de les soupçonner de jouer le jeu du calendrier. Adieu la cogestion dans un environnement caractérisé par la bonne foi, gage d'une confiance mutuelle telle que les évêques l'avaient voulu et tel que la communauté internationale l'avait souhaité.

La MP s'est malheureusement élargie à quelques responsables du Rassemblement qui ont mordu à l'appât de l'argent et des honneurs que procure le pouvoir. Ils ont oublié que le pouvoir pour le pouvoir ne produit rien de positif, ni pour le pays, ni pour la population, encore moins pour les bénéficiaires eux-mêmes. Au final, au lieu d'aller de l'avant, c'est servir des causes inavouables. Tous seront, une fois de plus, confortés par la seule volonté de la MP qui tient au maintien de son champion à la tête du pays sans possibilité d'organiser les élections à même de désigner son successeur.

A tout prendre, le peuple meurtri a fait son choix : accepter la disette mais tenir les élections au plus tard le 31 décembre 2017 dans le but de réaliser le rêve d'une alternance politique « civilisée » et consolider ainsi la démocratie au pays. Ce cri qu'on entend à travers villes et villages du pays depuis un temps est l'expression du ras-le-bol sur la crise de légitimité qui avait trouvé solution en 2006 et dans laquelle la Majorité a replongé le pays. « Tokufa nzala, likambo te,... toyebi date », entend-on dans les rues de Kinshasa. Taximen, wewa ou conducteurs de taxi-motos, porteurs du marché, vendeurs dans les marchés de Kinshasa et de grandes villes, enseignants, médecins, infirmiers, fonctionnaires, avocats ... ., voire ceux qui, généralement, se taisent, à savoir religieux et autres, prennent désormais leur mal en patience. Ils attendent l'avènement de l'alternance qui passe par la tenue d'élections à la fin de 2017. Cela conformément à l'esprit et la date déterminée dans l'Accord du 31 décembre 2016.

Toutes les couches de la population ont ainsi accepté de se sacrifier puisque croyant à l'idéal de démocratie qui sous-entend le choix par la voie des urnes des dirigeants à qui sera remise la destinée de tout le pays et de sa population. Cette focalisation sur la fin de l'année est une manière pour les Congolais de prévenir que, cette fois-ci, rien ne sera laissé au hasard !