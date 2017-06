Cameroun: Présidentielles 2018 - Paul Biya candidat à sa succession ?

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique et publiée dans l'article « le cardinal donne son avis sur les futures élections au Cameroun » daté du 6 mars 2016, le Cardinal Tumi considère qu'à 83 ans, un homme n'a plus toutes les ressources pour diriger un Etat. Il exhorte l'actuel président camerounais à ne pas se laisser berner par les mauvais conseils de son entourage lui demandant de se représenter.

C'est la lecture que fait l'opinion camerounaise suite aux propos tenus par l'intéressé le 8 décembre 2016 lors de la réception qu'il donnait en l'honneur des Lionnes Indomptables du Cameroun. D'après l'article de Armand Ougock pour Koaci.com «Cameroun: Présidentielle de 2018, Biya brise le silence et donne des indices » publié le 08 décembre 2016, le Président camerounais avait laissé entendre qu'il serait encore à la tête du pays après le scrutin de novembre 2018 en déclarant :« Nous serons ensemble pour relever le défi de la CAN 2019 ».

Ayant pris la tête de l'exécutif camerounais le 06 novembre 1982 après la démission de son prédécesseur Ahmadou Ahidjo, Paul Biya a été élu Président du Cameroun par voie démocratique pour la première fois en 1992. À la suite de cette élection contestée en son temps par l'opposition, le président s'est fait réélire 3 fois de suite respectivement en 1997, en 2004 et en 2011. Âgé de 83 ans et fort de ses 34 ans d'expérience à la tête du pays, tout porte à croire que le président camerounais se représentera à l'élection de novembre 2018 pour un 5ème mandat.

