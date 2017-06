Gabon: Klash 2017 - Le debrief des quarts de finale et le programme des demis !

Il y a eu du jeu, 15 buts inscrits, 2 doublés, du changement au classement des buteurs, des larmes, un public bouillant dans les deux stades de la compétition ce mercredi 21 juin. Mais pas que, on debriefe pour vous les quarts de finale du Klash 2017.

Stade de Nzeng-Ayong

On a vibré avec devant National FC - Racing FC (2-1)

Sur le papier, le National FC, d'Owendo, n'avait a priori rien d'un prétendant au carré final. Surtout pour sa toute jeune équipe. Et son jeu, modèle d'équilibre entre solidité défensive et ambitions offensives, est jusque-là l'un des plus attrayants de la compétition. Il a été fatal au Racing Football, via les réalisations d'Aimar Ndong (56e) et Ance Mabika (58e). Habitué au synthétique du Stade de Nzeng-Ayong, le National FC poursuit sa route, et joueront la Dream Team en demi.

Homme du match : Hans Mabicka On a eu mal au cœur pour le M5 1/A, battu par Easy (3-1)

« C'est une immense déception parce que nous avons tout donné. Hélas, il ne reste que la défaite. Tout ce qu'on a fait de beau depuis le début du Tournoi, a été gâché, en partie, par l'arbitrage... ». Au micro de Télé Africa, Sidoine Ndomba, déçu, craque littéralement devant la décevant défaite de l'équipe 1 du 5e arrondissement de Libreville ( M5 1/A). Après leur beau succès aux tirs au but en huitièmes face à Akébé, les hommes du 5e sont tombés sur plus forts qu'eux, tant Easy a semblé maîtriser les débats, et réussi à faire la différence par le canal de ses trois starlettes, Auriel Ngoué (30e), Technicien Mboumba (63e) et Same Ouffoue (80e). Les ciel et bleu d'Easy seront face à une autre équipe du 5e arrondissement de Libreville (M5 1/B).

Homme du match : Murphy Omva

Stade Annexe d'Angondjé

On est (encore) resté ébloui devant la performance d'Abdoul Sakho !

M5 1/ B - AS du 3e Arr. (2-1)

L'équipe B du 5e arrondissement de Libreville propose toujours un jeu aussi spectaculaire et surtout, des buts ! Et qui d'autre dans cette équipe pour marquer des buts que l'infernal Abdoul Sakho, nouveau meilleur buteur de la compétition (8 buts) ?

Elève au Lycée Paul Emane Eyeghe (Oloumi), le désormais célèbre "22" du M5 1 /B a littéralement explosé la défense du 3e arrondissement et son bouillant public. Deux buts, pleins de sang froid (63e et 88e), qui ont douché les espoirs des AS du 3e qui, pourtant menaient au score dès la 20e, grâce à Franck Ngoma.

L'équipe B devenue "A", et reine du 5e, est toujours en lice pour remporter son premier grand titre local. Et ça, ils ne peuvent que s'en féliciter.

Homme du match : Abdoul Sakho

On s'est dit qu'Akanda 2 pouvait faire beaucoup mieux

Akanda 2 - Dream Team (4-1)

Premiers de leur groupe, et difficile vainqueur face à l'AS Virié en huitièmes (1-0), les Akandais, qui jouaient à domicile au stade Annexe d'Angondjé, sont passés à côté de leur quart de finale. Pourtant, si on se penche sur leur phase de poule ils semblaient pouvoir encore hausser leur niveau de jeu. Mais hélas !

Les joueurs de Christian Aboghe ont coulé face à une Dream Team métamorphosée. Résultat de course, un cinglant 4-1 infligé aux habitués du Ballon d'or, avec à la clé un doublé de Mouloumbou (41e et 78e), sans compter les buts de Mabady (19e) et Guizoumbi (88e). La Dream Team qui, pourtant avait terminée parmi les meilleurs troisièmes, commence de plus en plus à ressembler à son nom "Equipe de Rêve".

Homme du match : D. Mouloumbou

Voici le programme des demi-finales de la compétition

Le National FC, seule équipe hors de la commune de Libreville devra se défaire de la Dream Team, des quartiers Charbonnages et Alibandeng, pour espérer décrocher un premier sacre local, soit face au M5 1/B soit face à Easy FC.

Où et quand regarder les demi-finales ?

Samedi 24 juin : Stade de Nzeng-Ayong

18h00 : Le National FC - Dream Team

20h00 : M5 1/B - Easy FC