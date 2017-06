Gabon: Airtel Money/Ogar Vie - Une union pour le meilleur des abonnés

Airtel Money et Ogar Vie ont scellé leur union hier mercredi 21 juin à Libreville .Un partenariat entre les deux parties qui va profiter et faciliter les transactions à leurs différents clients. Faciliter les cotisations et les prestations ; éviter les lourdeurs administratives, sont entres autres avantages proposés par le couple Airtel Money et Ogar Vie.

Le partenariat entre Airtel Money et Ogar Vie a l'air d'un mariage où les deux conjoints sortent heureux. Entouré de leurs agents respectifs, le couple Airtel Money et Ogar Vie a su expliquer le bien fondé de leur union à leurs clients. L'agence d'assurance Ogar Vie a présenté ses trois produits qui sont sur le portefeuille aujourd'hui .Il s'agit notamment de l'Epargne junior, l'Epargne retraite et la Protection familiale.

A la question de savoir qui est éligible pour accéder aux services du couple Airtel Money/Ogar Vie, la réponse est simple. Pour être éligible, nous explique Anges Engone, Responsable NON-VOIX à Airtel : « Il faut être client Ogar Vie, Airtel et être client Airtel Money. Il faut remplir ces trois conditions », affirme t-il, pour bénéficier des services du partenariat.

Poursuivant ses propos, Anges Engone estime que : « Ce partenariat permet de faciliter la vie des clients .Nous leur donnons la possibilité aujourd'hui, de simplifier leur transactions, éviter les tracasseries. Mais le préalable pour ceux qui ne sont ni client d'Airtel, moins encore d'Ogar Vie, il y a une démarche pour être totalement transparent dans nos secteurs respectifs, entre les assurances et les télécoms. Il faut des documents papiers signés. C'est la première démarche, mais pour les réabonnements, on aura plus besoin de se déplacer ».

Cynthia Ferrandon, Responsable Contrôle Actuariat et réassurance, ne dira pas le contraire, lorsqu'elle affirme que : « Ce partenariat consiste à offrir à nos clients, un nouveau service. Un nouveau service qui va faire en sorte que nos clients ne puissent plus forcément se déplacer pour venir à l'agence, solliciter nos services. C'est en ce sens que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous profitons d'une plate forme technologique innovante pour offrir nos clients à Airtel Money. »

C'est un acquis. Le mariage entre Airtel Money et Ogar Vie est scellé. Quitte aux abonnés des deux services d'apprécier à leur juste valeur, les avantages qui leur sont offerts. En attendant, d'autres innovations sont en cours entre le couple Airtel Money /Ogar Vie pour, disent-ils, le bonheur de leurs différents clients. Le prochain nouveau né du couple est attendu !