Afrique du Sud: Vers une motion de défiance à bulletin secret?

En Afrique du Sud, ce jeudi 22 juin s'annonce difficile pour le président Jacob Zuma.

La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur une possible motion de défiance à bulletin secret. L'opposition politique du pays a saisi la justice pour lui demander de statuer. Elle espère ainsi rallier à sa cause des députés de la majorité et forcer le départ du chef de l'Etat.

Un vote à bulletin secret est-il permis par la Constitution ? Non, affirme la présidente de l'Assemblée. L'opposition argumente qu'il en va du bon fonctionnement du Parlement et de la démocratie, certains députés de la majorité ayant été menacés après avoir exprimé leur désaccord avec le président Zuma. Avec un bulletin secret, l'opposition espère convaincre ces députés de se rallier à leur cause et voter en faveur d'une motion de défiance contre le chef de l'Etat.

La plus haute cour du pays va donc devoir statuer, coincée entre son devoir de faire respecter la loi et sa réticence à s'immiscer en politique. Selon plusieurs analystes, il y a peu de chance qu'elle impose un vote à bulletin secret.

En revanche, elle pourrait statuer que cela est permis et laisser la décision finale à la présidente de l'Assemblée, auquel cas la portée de ce verdict serait limitée puisque celle-ci est une proche du chef de l'Etat.

En tout cas, la situation politique s'est fortement dégradée depuis ce recours de l'opposition, avec de nouvelles révélations sur les liens compromis entre le président, certains ministres et une famille d'hommes d'affaires très controversée, les Gupta.

Des révélations sur lesquelles le chef de l'Etat va devoir s'expliquer ce jeudi après-midi au Parlement.