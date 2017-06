Togo: Gabriel Sassouvi Dossey-Anyron a hâte d'y être

3 360 kits composés de riz, de spaghetti, de l'huile, de sucre, et des boites de tomates en plus de 1000 francs… Plus »

"Si des partis politiques se rencontrent pour agir ensemble, la question cardinale dont ils doivent débattre, c'est comment faire pour prendre le pouvoir. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils s'accrochent aux petits problèmes et remettent la question fondamentale à plus tard", ou encore, "les préparatifs de 2020 doivent commencer aujourd'hui. On ne doit pas attendre le lendemain des élections législatives avant d'agir puisqu'on sait que comme d'habitude, les partis politiques de l'opposition vont se combattre entre eux", ce sont là quelques unes des idées développées par le président du parti "Le Nid", chez nos confrères de Victoire Fm, dans une émission politique en langue éwé.

Alors que 11 partis politiques de deux regroupements politiques (Combat pour l'Alternance Politique en 2015 (CAP 2015) et le Groupe des six (6) partis politiques), sont encore à l'étape d'une unicité d'action pour arracher les réformes politiques, l'ancien ministre de la Culture, autrefois militant de l'UFC, mais aujourd'hui président du parti politiqie "Le Nid", Gabriel Sassouvi Dosseh-Anyron, tout en saluant l'initiative, ne veut pas en rester là.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.