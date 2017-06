Cameroun: Le match à ne pas perdre

La deuxième journée de la Coupe des confédérations 2017 s'annonce pleine de suspense dans le groupe B où l'équipe du Cameroun affronte aujourd'hui celle de l'Australie, dans un duel aussi palpitant qu'indécis. Le classement général dans cette poule avant le choc donne une idée des enjeux liés à ce match-couperet. Dans l'arène, vont s'affronter les deux sélections vaincues lors de la première journée.

Battus respectivement par le Chili et l'Allemagne, les deux adversaires du jour ont là l'occasion de se relancer dans le tournoi. Outre leur première défaite d'entrée, l'Australie et le Cameroun ont en commun d'avoir beaucoup renouvelé leurs effectifs ces derniers temps. Mais à trop miser sur la jeunesse, n'ont-ils pas perdu en expérience ? Seule la vérité du terrain le dira. Toujours est-il que pour leur tout premier face-à-face de l'histoire, Camerounais et Australiens sont conscients au moins d'une chose : c'est peut-être l'unique occasion pour eux de montrer tout leur potentiel et pourquoi pas, d'engranger des points.

Bien que diminuée, l'Australie peut se targuer d'une différence de but plus importante. La situation est en revanche plus délicate pour les Lions indomptables qui ferment la queue avec zéro point et deux buts encaissés. Il leur faudra donc impérativement une victoire pour se repositionner, gagner en confiance et entrevoir la suite avec moins de stress. Mais en ont-ils seulement la volonté et les moyens ? Pour l'instant, on ne peut pas trancher avec certitude. Le plus important c'est de savoir comment les poulains d'Hugo Broos ont pu se remettre d'aplomb après la douche chilienne.

On peut s'attendre à ce que face à un adversaire plus abordable sur le papier, les Camerounais se montrent plus volontaires et tranchants que face au Chili. Le scénario à éviter à tout prix serait de trop respecter l'adversaire, au point de lui laisser la direction des opérations pour réagir par à-coups. Compte tenu de ce qu'ils ont montré en seconde mi-temps contre le Chili, il serait plus indiqué pour les Lions d'exercer un pressing haut d'entrée pour étouffer les velléités d'une équipe très joueuse. Mais gare aux contre-attaques fulgurantes du représentant asiatique qui a déjà fait trembler par deux fois les filets du champion du monde allemand !

En se portant vers l'avant, le Cameroun a donc intérêt à resserrer les lignes pour ne pas laisser trop d'espace dans un dispositif défensif qui manque de sérénité, surtout sur le flanc gauche. Mais on aurait tort d'accabler uniquement la défense, l'attaque ayant aussi sa partition à jouer. Au-delà des passements de jambes, des feintes du corps et autres beaux gestes techniques, on attend davantage de nos attaquants qui pêchent toujours par maladresse devant les buts adverses.

La fraîcheur physique et le mental pourraient faire la différence. Il n'est pas exclu que l'encadrement technique, arc-bouté jusque-là sur ses choix, fass quelques réajustements dans le « onze » entrant pour donner plus de percussion au groupe. Dans tous les cas de figure, le Cameroun est condamné à faire un bon résultat pour rester dans la course. Même un match nul entretiendrait encore l'espoir d'une éventuelle qualification. Cela s'appelle avoir son destin entre ses... pieds !

