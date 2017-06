Cameroun: Accès aux examens cardiaques - Arthur Zang fait encore mieux

Le lancement d'un projet porté par le créateur du Cardiopad, en direction des populations démunies, s'est effectué hier au Centre médical d'arrondissement d'Odza à Yaoundé.

Allongée sur un lit dans une salle de consultation, Jeanne Mekongo, la soixantaine révolue, se fait méticuleusement ausculter. L'appareil mis au point par l'ingénieur en informatique, Arthur Zang : le Cardiopad réalise des électrocardiogrammes. Ses accessoires sont disposés sur différentes parties du corps. Pendant ce temps, la tablette relevant les données est continuellement surveillée par un spécialiste.

En masse dans les rangs ou assis, des patients venus découvrir les prouesses du Cardiopad se font également consulter à tour de rôle. Hier au Centre médical d'arrondissement (CMA) d'Odza à Yaoundé, la cérémonie du lancement du Programme « Africa Cardiac Care » dans les CMA et les centres de santé a drainé du monde. Ce programme de santé initié par la start-up Himore Care de Arthur Zang vole au secours des malades démunis. Destiné aux patients à faibles revenus, la volonté affichée est de permettre à ceux-ci de bénéficier d'un nombre illimité d'examens cardiaques à bas coût, grâce à l'utilisation du Cardiopad.

« Ce programme permet aux malades de passer quatre types d'examen, à savoir : l'électrocardiogramme, la tension artérielle, la glycémie et l'oxymétrie. Le patient va bénéficier de tous ces examens illimités pendant 12 mois en payant seulement 28 500 F par an, à raison de 2 500 F par mois », a confié le créateur du Cardiopad. L'opération qui se veut nationale a d'abord débuté dans six hôpitaux de la région du Centre où le service est déjà opérationnel. Il s'agit des Centres médicaux d'arrondissement d'Odza, de Mvog-Ada, de l'hôpital EPC de Djoungolo et de l'hôpital de district d'Efoulan, entre autres.

Son extension à long terme dans tout le pays est envisagée. Et pour marquer le coup, Himore Care a démarré son programme de charité par une campagne gratuite de deux jours pour le dépistage des maladies cardiovasculaire à Odza. D'après Arthur Zang, les patients vont connaître leur état cardiaque le plus tôt possible grâce aux cardiologues de l'hôpital général et ceux de l'hôpital central de Yaoundé. Ceux-ci vont produire les interprétations dans les plus brefs délais. Pour Pierre Emile Menyeg II, patient, « c'est un acte de générosité. Je n'osais pas me faire consulter depuis parce que je trouvais cela extrêmement cher ». Un espoir certain pour les démunis.