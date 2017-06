Madagascar: Airtel Madagascar - Des cadeaux pour différentes écoles

Fête nationale oblige, Airtel Madagascar n'a pas oublié les élèves de son école adoptive, l'EPP Mahavelona.

C'était le 21 juin dernier où sous la houlette de Maixent Bekangba, Directeur Général, les employés volontaires d'Airtel ont fait le déplacement à Mahavelona pour procéder à la traditionnelle remise de friandises et de lampions et d'autres cadeaux à 330 élèves. Plus de 500 autres élèves d'autres villes différentes ont également bénéficié des dons d'Airtel. En effet, les employés volontaires ont fait le déplacement dans différentes localités pour remettre les lampions et les friandises.

Les 250 élèves de l'EPP Mantasoa et les 110 enfants de l'EPP Besarety ont ainsi pu profiter des dons du troisième opérateur mobile mondial. Par ailleurs, les élèves de la maison de la charité d'Ambanidia ainsi que ceux de l'orphelinat catholique de Tsiroanomandidy ont également pu recevoir les dons.

Durant la journée, les volontaires d'Airtel ont organisé des activités ludiques et diverses animations avec les élèves auxquels ils se sont attachés. « Au-delà des « harendrina » et des friandises, le plus important c'est le don de soi dont les employés d'Airtel font preuve. Malgré la charge de travail, ils prennent de leur temps pour être avec les enfants et partager de bons moments avec eux» a déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.