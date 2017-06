Madagascar: Hippisme / Mahazina - Le grand prix « Fahaleovantena » en apothéose !

L'AHCEL ne sera pas en reste avec la célébration du 57e anniversaire de la fête d'Indépendance.

Pour ce faire, cinq courses dont le prix dénommé « Grand prix Fahaleovantena » seront au programme de la 5e réunion de ce dimanche 25 juin à l'Hippodrome de Mahazina. La première course distante de 1 500m sera réservée aux chevaux de plus de 3 ans dans les catégories VI et V. Ce sera l'affaire de Nick Power et de Nuage Fanorona. La deuxième course verra la confrontation entre les cadors entre autres l'Oiseau d'or, Noblesse de Carmen et Hasta la Best.

A la 3e course on s'attend à un mano à mano entre Luna Bella, Lutteur d'or, Madona et la 4e course « Prix Afomanga ». Mais le clou du spectacle sera la 5e course baptisée « Grand Prix Fahaleovantena » d'une distance de 2 000m. Une course dédiée aux grands chevaux. Et les parieurs présents à Mahazina auront l'embarras du choix pour trouver le cheval gagnant au vu des partants. Les meilleurs seront sur la ligne de départ pour ne pas citer que l'Oiseau Bleu, Nabab, ou encore Kathy Pleasure.