Madagascar: Ambohijatovo - Un agent de la CUA tabassé

L'ancien sous-secrétaire général des Nations unies et ancien secrétaire exécutif de… Plus »

Fuite . Lorsque la dame et l'enfant étaient partis, le père de ce dernier, qui travaille au ministère de la Population, était venu dans l'après-midi à Ambohijatovo chercher l'agent de parking qui a fait son travail. Il a tout de suite réprimandé ce dernier et puis l'a violemment tabassé. L'agent de la CUA a reçu des coups sur son nez et sur son œil gauche. L'agresseur qui a conduit une Peugeot 405 portant le numéro 1951 TBF a pris la fuite après ses actes. La commune urbaine d'Antananarivo va porter cette affaire d'agression devant les autorités compétentes. Ce n'est pas pour la première fois que des agents de la CUA qui font leur travail sont victimes d'agression.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.