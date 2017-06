Madagascar: Compagnie Zarasoa - Zik'Handihy avec le centre Ketsa

La compagnie Zarasoa se produira avec les enfants du centre Ketsa Vontovorona ce samedi 24 juin au centre Ketsa. Un spectacle intitulé « Zik'Handihy » qui sera également présenté à l'American Center à Tanjombato le 2 juillet prochain.

Il s'agit d'un spectacle de danse et de musique avec 17 jeunes filles de ce centre, qui ont suivi des formations et qui vont se produire en interprétant divers styles de danse : « tanamalefaka, isa ny amontana, don-tany, samba, salsa et teboka teboka ». Les enfants seront accompagnés par de musiciens qui utilisent eux aussi des instruments de musiques malgaches comme le « ambio », le bâton de pluie, des tuyaux de PVC... et même si les musiciens se lâchent dans quelques notes d'improvisation, les enfants s'adapteront.

La compagnie Zarasoa, composée de Saroy, Aina et Mionja, a été créée en 2009. Elle donne régulièrement des cours au CGM et appelle à l'éveil rythmique. Pas de CD ni d'enregistrement pour les séances de danse, tout est accompagné en musique. Et toujours en symbiose avec la culture malgache.