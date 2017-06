Madagascar: Industrie verte - Un plan d'action proposé par Carlos Lopes, ancien membre de l'ONU

Notons que ce concept a été initié par le Programme des Nations Unies pour l'Environnment (PNUE) depuis 2008 tandis que l'ONUDI (Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel), une autre agence des Nations Unies, l'a mis en pratique un an après. Toutes les parties prenantes, dont entre autres, les institutions, le secteur privé et les organisations de la société civile doivent ainsi s'atteler à la mise en œuvre de ce projet de développement de l'industrie verte à Madagascar, et ce, dans le cadre d'une coopération internationale.

Solution durable. En fait, d'aucuns sont conscients des impacts du changement climatique ainsi que de la dégradation de l'environnement dans le pays qui est due en grande partie à la forte pression humaine sur les ressources forestières. Raison de la nécessité de la recherche d'une solution durable par le biais de la mise en œuvre des projets de développement des industries vertes dans le pays. Il s'agit notamment de la promotion des industries qui contribuent à l'amélioration du bien-être humain et à l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources naturelles.

Son objectif étant de proposer un plan d'action sur le développement de l'industrie verte dans la Grande Ile, dans le cadre de sa rencontre avec le ministre de l'Economie et de la Planification, le Gl Raveloharison Herilanto, qui sera prévue demain. « J'ai quitté l'ONU pour que je puisse me consacrer librement à l'Afrique », a confié cet économiste originaire de Guinée-Bissau.

