Madagascar: Douanes - Vers une politique intégrée de contrôle des opérations commerciales

Les efforts pour l'amélioration de l'administration douanière se poursuivent. Du 9 au 10 juin 2017 dernier, tous les services concernés par le contrôle douanier étaient réunis pour un team building à Foulpointe,

C'était une occasion pour les douaniers de plancher sur deux thèmes primordiaux. Il s'agit, en premier lieu de la sensibilisation des agents concernés dans la chaîne de contrôle ; ainsi que leurs collaborateurs directs au niveau de l'Administration des douanes, sur l'unicité de l'objectif des actions de contrôle. La réunion était également l'occasion de définir une politique intégrée de contrôle des opérations commerciales efficace, à travers une démarche prenant en compte les problématiques à chaque niveau de contrôle, mettant en cohérence les stratégies de contrôle de chaque organe et permettant d'élaborer une politique de contrôle sur la base d'une large concertation avec tous les acteurs.

Résolutions. Les participants, au nombre de 70, regroupaient les agents du bureau du port de Toamasina, du service de Lutte contre la Fraude, du service des Renseignements et des Analyses des Risques, du service des Affaires Juridiques et du Contentieux, du service de la Valeur et des Origines, du service des Actions Economiques et du service de la Documentation et de la Communication. A travers des activités ludiques de management, des activités sportives, des jeux d'équipe, de nombreuses valeurs ont été véhiculées aux participants, comme la cohésion, le travail d'équipe et la gestion de réunion. Les résolutions prises à l'issue de ce team building ont porté sur trois thèmes : pour des orientations de contrôle efficientes, pour des contrôles au dédouanement (contrôle immédiat) efficaces et pour un contrôle post dédouanement.

Projet. Dans la même foulée, les douanes malgaches planchent actuellement sur un projet d'élaboration d'un document intitulé : instruction cadre, qui vise à préciser les modalités d'exercice des contrôles douaniers au sein de l'administration. Les résultats attendus seraient que tous les acteurs du contrôle douanier savent ce qu'ils doivent faire à leur niveau et que toutes les actions de contrôle soient coordonnées, cohérentes et efficaces. A noter que l'administration centrale et le bureau des douanes du port de Toamasina travaillent en étroite collaboration pour canaliser les contrôles, ce qui réduirait la marge de manœuvre des candidats à la fraude.