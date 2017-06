Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Chapeau pour ces professeurs de sports respectueux de leurs métiers

Luc, Angelo, Daddy, Armand et Fara... beaucoup de prénoms que les jeunes qui font du sport connaissent sûrement s'ils sont des habitués des stades d'Ampefiloha ou de Mahamasina. Ce sont nos éternels professeurs de sports qui s'échinent jour et nuit pour leur profession. Mais,... un grand mais.

Chaque année, nous tirons la sonnette d'alarme lors des examens officiels de BEPC ou de baccalauréat quant à la participation de vos enfants aux épreuves de sports. Mais chaque année, les records de bêtises sont tels que les professionnels du sport, les éducateurs sportifs sont près de jeter l'éponge et sanctionnent.

Des séances de vidéo gag. Allez faire un tour à Ampefiloha, ou à Mahamasina, ou au collège Saint-Michel si vous voulez éclater de rire. « On dirait des séances réelles de vidéo gag » dira le professeur de sports Sarindra. Difficile de ne pas sourire au moins quand on voit une jeune fille donner un coup de pied au lancer de touche en football. Une autre fera son service de volley-ball à deux mains. Pire, toujours au volley, il y a rarement d'échanges et les services, sur les 12 jeunes qui sont là, vous avez de la chance si trois d'entre elles peuvent le faire correctement ! On aura beau dire aux spectateurs de ne pas huer, mais au finish, ils ont raison !

Le 100m à 20 secondes. « C'est tellement honteux pour le sport à Madagascar. Imaginez des garçons, pas seulement ou deux ou trois, mais des tas qui courent le 100m en 20 secondes. Mais qu'y a-t-il ? ». Courir est-il devenu si difficile pour les enfants ? Chaque école sait que les épreuves de sport au BEPC sont facultatives mais les points obtenus en bonus changent beaucoup de choses. Ces écoles savent aussi que les examens de sport au baccalauréat sont obligatoires. Mais rien n'y fait, chaque année, le catastrophe s'amplifie.

Economisez durant un an ! . Si la pratique est déjà telle, que dire de ces tenues de sports sur place. On dirait des moments pour se trouver des flirts pour certaines filles et certains garçons : rouge à lèvre, cheveux lâchés, chaussures de mode pour des garçons, parfois des jeans ! Pour d'autres, l'on sait que le pouvoir d'achat du Malgache actuel est tellement bas qu'acheter des chaussures de sports n'est pas à la portée de tout le monde. Et Armand de dire « Economisez 1 000Ar par mois ! Vous avez 12 mois en Terminales et 12 fois 1 000Ar, cela vous fait 12 000Ar, une somme conséquente pour acheter des chaussures de sports, des shorts et tee-shirts valables en friperie ». Oh que oui. Il y a des jeunes qui courent avec des ballerines, d'autres avec des survêtements tellement larges que cela leur tombe sur les fesses lors du 800m.

Profs de gym « foza » ! . La pire des choses pour ces examens est la mauvaise orientation des professeurs de sports dans des écoles lors des choix d'épreuves. « Un jeune obèse qui ne court pas, ils l'alignent au 100m. Pourquoi ne pas lui apprendre le poids, là où il pourra lancer loin ? De même, durant toutes les séances d'EPS, ils auraient pu enseigner d'autres disciplines » a déploré Angelo. Tout comme tous, ils déplorent la présence des professeurs « Foza », des gens qui n'ont pas de notions pédagogiques ni de sports, mais qui enseignent cela. « C'est un mauvais choix des écoles. Cela met les élèves en situation de risque d'accident »

Soyez jaloux de votre métier. A tous les professeurs de sports, on a presque envie de dire « sanctionnez » quand on voit ces jeunes qui ne se préparent point. Cette étape-là ne pourra pas être facultative ni annulée au bac, car c'est une exigence des normes internationales. S'ils sont jaloux de leurs métiers, ils sauront agir à bon escient.

Journée bien calée, bien organisée. Malgré cela, ils font leur métier en tout honneur et s'organisant en conséquence. Auparavant, les séances de sport prenaient toute une matinée ou presque une journée. Là, en une heure maximum, le 800m ou 1 500m ainsi que les choix en sport individuel et collectif sont bouclés ! Chacun assure sa part de tâches et tout est bien dans le meilleur des mondes.

Le sport, la santé, une affaire de tous. Cet article en fait pour rappeler à tous que le sport est un choix pour l'éducation et la santé de nos enfants. « Pour la santé, pour l'éducation, mettez-vous au sport ». Mieux, pour les examens du Bac, cela vaut un coefficient 2, incontournable. En tout cas, chapeau à ces hommes et femmes de l'ombre qui sont là, en plein hiver, bon an mal an, pour nos enfants.