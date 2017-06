Madagascar: Fête nationale - La cuisine malgache en vedette avec Mariette Andrianjaka

A l'approche de la fête nationale, le restaurant « Les Saveurs du Louvre » organise une soirée gastronomique avec en guest, l'icône de la cuisine malgache, qui n'est autre que Chef Mariette Andrianjaka.

Chaque mois, ce restaurant convie un chef de la Capitale pour partager la scène et la passion pour la cuisine avec le chef résident Rajesh Kisto. C'est sans hésitation que ce mois, l'équipe a opté pour Chef Mariette, avec ces 56 années de métier, elle ne cesse d'épater les papilles des fins gourmets et c'est avec un grand honneur que l'établissement la reçoit. Une soirée goûteuse et savoureuse, arrosée d'une musique traditionnelle sera au menu du jour.

Le buffet sera autour du « hanimpitolo ou Hay fy Malagasy », composé de sept mets traditionnels malgaches allant du « Varanga » à la Carpe Royale, du riz rouge au fameux « Koba » en dessert. Valoriser l'art culinaire national, tout en mettant un point d'honneur pour les produits locaux et les spécialités qui font briller Madagascar aux yeux du monde, telle est l'optique de la soirée.

« La cuisine malgache est un art et une science des plus passionnants, que l'on doit perpétuer pour les générations à venir. Notre gastronomie est riche et dense. De ce fait, il importe plus que tout, de la valoriser », affirme Mariette Andrianjaka. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de la bonne cuisine malgache et ceux qui veulent découvrir cette belle culture.