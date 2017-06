Madagascar: Grossesse précoce - Un film d'animation pour sensibiliser les jeunes

« Safidin'i Pela » (Le choix de Pela), un film d'animation racontant une histoire sur la grossesse précoce, est utilisé comme outil de sensibilisation par l'ONG Bel Avenir dans le cadre de la lutte contre la grossesse précoce. Face à la situation actuelle à Madagascar où le nombre de cas d'adolescentes tombant enceintes et devenant déjà mères, est encore élevé, ce film d'animation est destiné à sensibiliser les filles sur l'importance de l'éducation et de la lutte contre la grossesse précoce. En effet, la grossesse précoce expose les jeunes filles à des dangers, notamment sur leur santé - dont le risque de fistule obstétricale - et surtout, leur avenir. Une fois enceintes, les adolescentes sont souvent contraintes à renoncer à leurs études.

Matériaux de récupération. Ce film d'animation, réalisé avec la contribution active des bénéficiaires de l'ONG, est le second film d'animation qu'ils ont réalisé avec le collectif « Sur Un Baobab » en 2015. Et pour être cohérents avec les principes défendus par l'ONG, dont le respect de l'environnement, les outils et matières utilisés pour la réalisation du film sont des matériaux de récupération tels que vieux cartons, chutes de tissus et boîtes de conserve. Le résultat est, cependant, surprenant.

Sur Youtube. Mettant en œuvre depuis deux ans le projet de lutte contre la fistule obstétricale du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), l'ONG Bel Avenir consacre la projection de « Safidin'i Pela » à des séances de sensibilisation communautaire dans les villages. Forte du succès du premier film « Tongasoa et le vazaha » en tant qu'outil de sensibilisation, l'ONG a fait le choix de se servir, une fois encore, d'un court métrage dynamique avec des touches d'humour pour faire passer un message pédagogique. Le film, déjà posté sur Youtube, est également disponible auprès des communes et des leaders communautaires dans les régions Atsimo Andrefana et Androy, qui l'utilisent comme support de sensibilisation pour poursuivre les efforts déjà déployés en faveur de la prévention et de la lutte contre le mariage et grossesse précoces, ainsi que la fistule.