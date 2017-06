Madagascar: Claudine Razaimamonjy - Descente « organisée » du ministère de la Justice à Manjakandriana

Les hauts responsables de la Justice vont certainement tenter de mettre fin aux polémiques qui engendrent le transfert de la patronne de l'hôtel « A&C ».

Pour éclaircir l'opinion et pour confirmer la présence physique en prison, de la conseillère spéciale du président de la République Claudine Razaimamonjy, le ministère de la Justice et l'Administration pénitentiaire organisent ce jour une descente à Manjakandriana. Une visite que l'on ne peut pas du tout qualifier d'inopinée, car le ministère de tutelle joue un rôle de juge et partie dans cette affaire. Des journalistes vont accompagner la délégation pour ce voyage. La patronne de l'hôtel « A&C » sera certainement présente dans sa chambre de détention avec les 48 autres femmes détenues à Manjakandriana. Quoi qu'il en soit, en prenant cette initiative, le ministère de la Justice fait preuve de bonne foi, même si cette descente ne mettra pas fin aux polémiques autour de l'affaire Claudine Razaimamonjy. Bon nombre d'observateurs soupçonnent en effet une manœuvre visant à manipuler l'opinion. Après l'évacuation sanitaire à l'île Maurice que les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) ont qualifié d' « évasion organisée », et le contrôle de détention à l'hôpital HJRA « organisé » au profit des organes de presse pro-régime, voici une autre descente « organisée » par le ministère de la Justice dans le cadre de l'affaire Claudine Razaimamonjy.

Affaire d'Etat. L'impartialité du ministre Charles Andriamiseza a toujours été remise en cause depuis le jour où il a convoqué la presse dans la nuit du 5 avril, à 23h30 pour réclamer la libération immédiate de la Conseillère spéciale auprès de la Présidence de la République alors que celle-ci était encore placée en garde à vue au local du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) à Ambohibao. En tout cas, aux yeux des observateurs, toutes ces successions d'évènements prouvent que cette affaire est bien une affaire d'Etat. Et ce, malgré l'existence d'un communiqué du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions publié le 24 avril dernier, affirmant que « le dossier Claudine Razaimamonjy n'est point une affaire d'Etat, mais tout simplement un dossier pénal traité par la Justice, parmi tant d'autres et touchant le commun des justiciables. Le gouvernement et le président Hery Rajaonarimampianina n'ont donc nullement à se prononcer sur un simple dossier pénal touchant une simple citoyenne ».

Jugement définitif. Quoi qu'il en soit, la descente dans la prison prévue ce jour sera une occasion pour les membres de la presse de demander la version des hauts responsables au niveau du ministère de la Justice et ceux de l'Administration pénitentiaire par rapport au motif du transfert de la baronne du parti au pouvoir à Manjakandriana. Lundi dernier, une source auprès de la prison d'Antanimora a rappelé l'existence d'une note stipulant que la prison de Manjakandriana est réservée uniquement aux détenus politiques et aux femmes qui font déjà l'objet d'un jugement définitif. L'affaire impliquant la conseillère spéciale du président de la République n'ayant pas encore franchi le stade de l'enquête au fond, bon nombre d'observateurs considèrent son transfert comme un traitement de faveur. Cette semaine, certains organes de presse ayant effectué une vérification à Manjakandriana ont publié que Claudine Razaimamonjy n'est pas incarcérée, mais occupe une villa qui se trouve à côté de la prison. Si le ministère de tutelle a décidé d'organiser un voyage avec des journalistes, c'est certainement afin de démentir cette information.