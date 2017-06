Madagascar: Objet d'un procès à Toamasina, un Indo-pakistanais évacué à La Réunion

L'ancien sous-secrétaire général des Nations unies et ancien secrétaire exécutif de… Plus »

Face à ces suspicions, des proches de l'Indo-pakistanais incriminé ont répliqué à la presse que ce dernier devra comparaître devant le tribunal ce 27 juin si son état de santé le permet. Dans le cas contraire, il sera représenté par son avocat. Ils l'ont annoncé pour signifier que le sien n'a jamais eu l'intention de faillir à son obligation. En ce qui concerne la fameuse IST, les conférenciers ont tenu à souligner que cette mesure a été déjà levée par le Tribunal de Toamasina. Cette déclaration a été confirmée par le Directeur général de la Police nationale qui affirme avoir vu et lu cette décision judiciaire en bonne et due forme. « Des polémiques fusent, à ce sujet car il y a peut-être une défaillance en matière de communication », a-t-il mentionné.

