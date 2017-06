Madagascar: EPP - L'Institut des Métiers de la Ville encourage la diversification alimentaire

A travers le programme « Cantine scolaire », le MEN (Ministère de l'Education Nationale), appuyé par le Programme Alimentaire Mondial, l'IMV et la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) ont uni leurs efforts pour l'amélioration de l'alimentation des petits élèves au sein des Ecoles primaires publiques de la CUA.

Pour ce faire, la CUA assure la mise en œuvre des projets concernant la gestion des espaces verts et de l'agriculture urbaine, considérée à juste titre comme une solution alternative aux problèmes de mal nutrition et de sous alimentation que connaissent les plus vulnérables de la population malgache.

Jardin scolaire. L'IMV quant à lui prend en charge la gestion globale du projet et l'installation des sites vitrines. L'initiation à l'agriculture urbaine requiert une formation pour une efficience à long terme ; 15 responsables ont ainsi été initiés aux techniques de l'agriculture urbaine. De plus, ledit programme a permis l'installation de 21 « jardins potagers scolaires » dans 15 EPP, soit 15 000 élèves bénéficiaires, ainsi que 1 500 enfants intégrés dans six centres sociaux. 487 supports de culture intégrant sept variétés de légumes figurent aussi parmi les réalisations du projet « Cantine scolaire ». Par ailleurs, les activités parascolaires générées par les jardins scolaires créent et renforcent le lien social, tout en améliorant la nutrition et l'environnement immédiat des élèves, ce qui favorise leur développement personnel et psycho-moteur. Pour booster les efforts des protagonistes, les plus performants sont donc récompensés.