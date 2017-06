Ile Maurice: Souillac - C'est la fête au village pour célébrer 30 ans de jumelage

Pendant toute une semaine, et ce jusqu'au 28 juin, le village de Souillac va vivre à un rythme trépidant. Pour cause, le maire et une délégation de l'Association Souillac-France sont venus lui rendre visite.

Un évènement est prévu pour ce dimanche, 25 juin. Organisé par le conseil du district de Savanne, en collaboration avec le conseil du village de Souillac et l'association «Les amis de Souillac-France», il s'agit de fêter le 30e anniversaire du jumelage du village avec le chef-lieu du même nom en France. L'association «Les amis de Souillac-France» a été créée en 1990, trois ans après le jumelage.

Nathalie Issidore, la présidente de «Les amis de Souillac France-Maurice», explique que l'association est le maillon qui apporte son support à ce jumelage. Son rôle est d'entretenir la relation entre le village de Souillac en France et celui de Maurice. Le jumelage, établi 30 ans plus tôt, vise à tisser un lien artistique, culturel et social, grâce auquel plusieurs monuments historiques ont été mis en lumière.

Fête populaire

Du jumelage est née l'association. Plusieurs projets ont abouti dans le secteur de l'éducation, de la culture et de l'histoire. «Grâce au jumelage et à la collaboration des associations Souillac France et Souillac Maurice, des jeunes ont bénéficié de bourses qui leur ont permis de faire des études dans l'hôtellerie, en France. Ils sont accompagnés, hébergés et ont le soutien des familles, membres de l'association», explique notre interlocutrice.

Une délégation française, avec à sa tête le maire de Souillac France, Jean Michel Sanfourche, et son épouse, Bernadette, et comprenant des membres de cette mairie se trouve à Maurice depuis hier. Des employés de la mairie et trois membres de l'association «Les amis de Souillac France» dans l'Hexagone sont aussi de la partie. Cette délégation séjournera au pays jusqu'au 28 juin. Plusieurs activités sont prévues durant son séjour. Elle sera accompagnée par la présidente Nathalie Issidore.

La préparation en vue de commémorer ce jumelage se fait depuis l'année dernière. Et afin de mettre en valeur la culture du village, une grande fête populaire aura lieu au jardin Telfair, à Souillac, dimanche, à partir de 15 heures avec animation culturelle et musicale par des artistes de Souillac. Ensuite, les membres du conseil du district de Savanne et la délégation se rendront au Batelage, où le conseil de district va octroyer la citoyenneté d'honneur au maire de Souillac France, Jean Michel Sanfourche. Le dévoilement d'une plaque commémorative est aussi prévu au Batelage, de même qu'un banquet.

La veille, samedi, l'association «Les amis de Souillac-France» organisera une soirée dînatoire d'enfants au Batelage. Le but est de faire participer les habitants de Souillac et de faire découvrir à la délégation française la culture de Souillac. Ce jeudi, c'est une visite de courtoisie qui est programmée au siège du conseil de district de Savanne suivie d'une balade dans le village.

Le président du conseil de district, Kamalsaw Gajadur, s'est dit impressionné par le lien qui s'est maintenu entre la France et le village de Souillac depuis ces 30 années. «Le jumelage a apporté un immense soutien au village de Souillac. Il faut applaudir le travail de ceux qui ont joué un grand rôle dans le maintien de cette relation culturelle. Personnellement, je suis impressionné par ce travail accompli durant toutes ces années de jumelage. Il faut qu'on continue à nourrir ce lien.»