Ile Maurice: Chagos à l'ONU - retrouvez la résolution qui sera présentée ce jeudi

La résolution de Maurice sur les Chagos lors de l'Assemblée des Nations unies. by L'express Maurice on Scribd

On laisse aussi entendre, du côté des Mauriciens, que le haut-commissaire britannique à Maurice s'est rendu à New York pour l'Assemblée générale. Les Britanniques ne sont pas prêts à accepter la défaite, semble-t-il.

Du côté de la délégation mauricienne, la préparation battait son plein mercredi 21 juin. La délégation du ministère de la Défense ainsi que les représentants du Groupe réfugiés Chagos (GRC) se sont activés pour mobiliser les États membres de l'ONU. «Il faudra avoir une majorité de votes des 193 États membres pour que l'ONU adopte la résolution», explique l'ex-conseiller de l'ONU. Si la délégation mauricienne est confiante, on ne veut s'aventurer à en dire plus.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.