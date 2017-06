Sénégal: Controle et supervision des éléctions - La Cena liste ses maux

L'autre difficulté, et pas des moindres, c'est aussi la routine qui gagne les représentants de la Cena. De l'avis d'Issa Sall, les plénipotentiaires de la commission, surtout au niveau des régions, à force de s'éterniser à leur poste, se familiarisent avec les autorités administratives et autres acteurs. Ce qui pourrait donner un coup de frein dans l'exercice de leur travail qui consiste entre autres à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.

En effet, après avoir fait la genèse de la Cena, ainsi que les missions qui lui sont dévolues, M. Sall a laissé entendre que, depuis 2007, la Cena fait un certain nombre de recommandations aux acteurs du processus électoral en vain. Selon lui, la recommandation faite concernant l'instauration du bulletin unique pour les scrutins n'a jusqu'à ce jour pas connu de suite favorable. Une question qui revient de plus belle, dans un contexte où la pléthore de listes, 47 pour être précis, risque d'entamer le scrutin du 30 juillet prochain.

La Commission électorale nationale autonome (Cena) rencontre un certain nombre de difficultés pour mener à bien ses missions de contrôle et de supervision des élections au Sénégal. C'est du moins ce qu'a fait savoir son représentant Issa Sall, lors de la journée de partage et d'information avec la presse, co-organisée par le Cnra, la Dge et la Cena hier, mercredi 21 juin.

