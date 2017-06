Sénégal: Lutte contre les changements climatiques - Le pays appele à conserver ses massifs foréstiers

«Le Sénégal s'est engagé à lutter contre les changements climatiques. Par conséquent, il doit montrer le niveau du potentiel de ses écosystèmes en termes de stockage et voir ses efforts en termes de réduction de CO2», conseil le chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement (Ise), Simon Sambou. Il s'exprimait avant-hier, mardi 20 juin, lors d'un atelier national de partage de l'inventaire pour l'évaluation des stocks de carbone dans les massifs forestiers de la zone d'intervention du Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (Progede2).

Selon les résultats de cette étude, plus de 15.000.000 de tonnes recensées dans 16 massifs forestiers sont enregistrées. Menée dans la zone d'intervention du Progede2 à savoir le Centre Ferlo, les régions de Tambacounda et Kédougou (à l'Est) et les régions de Sédhiou et Kolda (au Sud), elles montrent un fort enregistrement de carbone dans les zones Est et Sud. Le Progede2 est initié par le gouvernement du Sénégal et financé par la Banque mondiale et le Fonds nordique de développement.

Son objectif est de contribuer à l'augmentation durable de la disponibilité de comestibles domestiques diversifiés ainsi que les revenus des communautés participantes, tout en préservant les écosystèmes. Les principaux résultats attendus du projet sont l'augmentation de la production de comestibles ligneux, l'augmentation de l'utilisation de comestibles domestiques alternatifs et la réduction de la déforestation dans les zones cibles.