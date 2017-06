Sénégal: Malika plage - Deux élèves meurent noyés, un des corps echoue le lendemain

C'est la tristesse et la consternation à la commune de Malika où deux jeunes élèves sont morts noyés à la plage de ladite localité durant l'après-midi d'avant-hier mardi. Il s'agit de Lamine Gadiaga, élève en classe de 3ème au CEM Malika Plage et son ami du nom de Diédhiou, en classe de 4ème. Seul le corps sans vie de Lamine Gadiaga a échoué le lendemain, après des heures de recherches effectuées par les sapeurs-pompiers et les familles des victimes qui ont longé la plage à la recherche des corps.

D'après les faits, la victime Lamine Gadiaga, âgé de 17 ans, a fini de faire son examen de brevet sportif le mardi vers 12h, comme ses camarades des classes de 3ème. Il s'est aussitôt rendu à la plage, en cette période de fortes canicules accompagné de son camarade Diédhiou, élève en classe de 4ème au CEM Keur Massar 1. Arrivés sur les lieux vers 15h, le jeune ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort en se jetant dans la mer agitée. Il sera poussé par le courant à l'intérieur. Les multiples tentatives de brasses pour regagner la berge furent vaines. Les flots de vagues l'emportent sous les yeux impuissants des autres baigneurs.

Voyant son camarade se noyer, le jeunes Diédhiou se lance dans la mer pour tenter de le secourir. Lui aussi est pris dans le piège du courant des vagues. Il se noie à son tour. L'alerte est vite sonnée, les recherches sont lancées par les sapeurs-pompiers. Ils cherchèrent pendant plusieurs tours d'horloge pour retrouver les corps sans vie, en vain. Les parents ne sont pas restés les bras croisés, ils ont, eux aussi, repris les recherches très tôt le lendemain en longeant la plage de plusieurs km, dans l'espoir de voir les corps sans vie de leurs enfants échouer en terre ferme.

Les recherches se sont poursuivies le lendemain mercredi. Et c'est vers les coups de 13h que le corps de Lamine Gadiaga a échoué à des km du lieu où les enfants se sont noyés. Les sapeurs-pompiers ont acheminé le corps sans vie, après identification, par les parents. L'autre corps reste introuvable. C'est le énième cas de noyade sur cette plage prisée par les enfants en cette veille de vacances et période de Ramadan, devenue lieu de repos et de jeu pour bon nombre de jeunes de cette localité de Malika. Pour certains observateurs, il urge de renforcer la plage en maitre-nageur pour amoindrir les cas de noyade.