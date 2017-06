Sénégal: Les astronomes sur la Korité 2017 - «Le croissant lunaire ne peut ètre aperçu à l'œil nu, ce samedi»

Par ailleurs, les astronomes soutiennent également que le croissant lunaire pourrait être aperçu, à l'œil nu, le dimanche. «Dimanche 25 juin, il sera possible de voir la lune à l'œil nu au Sénégal. La zone de visibilité à l'œil nu couvrira l'ensemble des pays d'Afrique et le reste du monde. La Lune se couchera à 21h13 et sa surface éclairée sera de 4,42%. Elle sera âgée de 1j17h. Ceci à cause de la conjonction qui s'est produite très tôt le samedi 24 juin», lit-on dans le document. Les astronomes tiennent à préciser que les décisions de certains pays n'étant pas dans la zone de visibilité de célébrer la fin du Ramadan le dimanche 25 juin, se feront sur la base du calcul astronomique uniquement. Donc, les informations en provenance de ces zones ne doivent pas être associées à une observation à l'œil nu du croissant lunaire.

Les astronomes soutiennent, en conséquence, que «le samedi 24 juin, il sera impossible de voir, à l'œil nu, le croissant lunaire au Sénégal, en Afrique, en Europe et en Asie. Car, la surface éclairée de la lune sera de 0,88%, ce qui en fait un croissant extrêmement faible nécessitant un instrument astronomique (télescope, jumelles) pour pouvoir le trouver. La lune se couchera à 20h13, soit 31mn après le soleil qui se couche à 19h42». Maram Kaïré et ses camarades disent, en outre, que «la carte de visibilité montre que sur l'étendue du globe, la possibilité d'observation, à l'œil nu, ne concerne qu'une partie de l'Amérique latine».

L'apparition du croissant lunaire, qui devrait marquer la fin du mois béni de Ramadan, ce n'est pas pour samedi prochain. L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (Aspa) se veut claire. Dans un communiqué parvenu à la rédaction hier, mercredi 20 juin, l'Aspa explique que «La conjonction qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le samedi 24 juin à 02h31mn52s Gmt. Ce moment marque la fin d'un tour de la lune autour de la terre et le début d'un nouveau tour».

