Sénégal: Investitures, pléthore des listes et des partis, éléctions apaisées... - Tanor lève un coin du voile à Mbour

Ousmane Tanor Dieng, le président du Haut conseil des collectivités territoriales et secrétaire général du Parti socialiste a rendu visite à ses camarades de la commune de Mbour, au cours du week-end écoulée. Au menu de sa randonnée dans les différents quartiers de la capitale de la Petite Côte, une visite des familles religieuses omariennes, mourides et khadres en plus de présenter ses condoléances à des familles militantes de son parti. le patron du Ps a sollicité des prières pour des élections apaisées et un hivernage prospère. Il n'a pas cependant manqué de faire face à la presse pour se prononcer sur des questions brûlantes de l'actualité politique relatives aux investitures et le maintien du maire de Dakar dans les liens de la prévention.

Sur les investitures, Ousmane Tanor Dieng est resté formel. Le socialiste a dit voir très normal les manifestations de colère et de contestation car il est difficile de faire des investitures dans un parti, dans une coalition et voire même une coalition sans frustrer personne. Selon lui, les socialistes de souche peuvent contester une décision de la tutelle mais finissent toujours par rentrer dans les rangs si on leur explique les tenants et les aboutissants.

Sur la pléthore de listes aux prochaines législatives, son avis est d'accepter le constat mais il a invité à interpeller l'histoire sur les élections dans les autres coins de l'Afrique et particulièrement dans la République démocratique du Congo où des listes en très grand nombre n'ont pas empêché la tenue du scrutin. A l'en croire, la réflexion peut s'ouvrir sur la question. Sur la croissance exponentielle des partis politiques au Sénégal, Ousmane Tanor Dieng se veut toujours républicain sur ces questions et trouve normale la volonté de se constituer en entité politique.

Tout de même, il a fait part des expériences allemandes qui demandent aux partis politiques à toutes fins utiles d'avoir un ratio fixé lors des consultations électorales. Interpellé sur la détention de Khalifa Sall, il a évoqué sa réserve de ne pas se prononcer sur les affaires pendantes en justice . A l'en croire, ce n'est pas un souhait pour lui de le voir dans les liens de la prévention. Il a confié enfin aux journalistes sa volonté de recueillir des informations de sa base afin de définir les stratégies les meilleures pour rester maitres ou leaders avec sa coalition Bennoo Bokk Yaakaar dans le département de Mbour.