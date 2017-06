En plus de l'avantage de jouer à domicile, le Saint Louis basket club sera porté et poussé par le chaud public du stade Joseph Gaye. Comme lors de la rencontre aller à l'issue de laquelle la formation Saint-Louisienne avait littéralement arraché la victoire en s'imposant sur la marque de (59-58). Un nouveau succès permettrait de faire un grand pas vers le titre de championnat. Le vainqueur retrouvera en finale, l'As Douanes qui a réussi à surclasser l'équipe du Duc à l'issue des demi-finales

Après les deux manches des demi -finales, sanctionnées par une victoire de chaque côté, le Saint Louis basket club et le Louga basket club seront départagés ce jeudi lors du troisième match d'appui ou «belle» prévu au stadium Joseph Gaye de Saint Louis. Une rencontre qui s'annonce explosive entre deux formations qui ont fini depuis quelques saisons de bousculer la hiérarchie masculine du basketball sénégalais. Déjà en course pour la finale de la Coupe du Sénégal, les Lougatois ont, cette saison, fini de démontrer qu'ils ont bien l'étoffe d'un futur champion du National 1.

