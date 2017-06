Sénégal: Financement de la culture - La recette des acteurs culturels

Un panel sur le financement de la culture a été organisé hier, mercredi 21 juin au Grand Théâtre à l'occasion de la fête de la musique. Cette table-ronde, qui entre dans le cadre des séminaires culturels du musée Théodore Monod de l'Ifan, a permis aux acteurs culturels de diagnostiquer les «maux» qui gangrènent le secteur de la culture. Le producteur Ousmane Faye et le président du Réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, Babacar Diouf, livrent quelques recettes.

A l'occasion de la célébration de la fête de la musique hier, mercredi 21 juin au Grand Théâtre, les acteurs culturels en ont profité pour diagnostiquer les « maux » dont souffrirait le secteur de la culture. Lors de ce panel sur le financement de la culture, ils ont fait savoir qu'un manque de formation, des faiblesses de budgets, des freins aux investissements, entre autres difficultés, plombent encore le développement de l'industrie musicale alors qu'elle est « source de revenus dans l'économie de notre pays ».

En ce qui concerne les investissements, le président du Réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, Babacar Diouf, a fait savoir que le « premier frein relève de la difficulté des investisseurs à développer l'expertise nécessaire à l'évaluation des projets en raison de la complexité du secteur ».

Et si les difficultés persistent encore dans le milieu culturel, c'est parce qu'il y a un « déficit de compétences entrepreneuriales des opérateurs, le caractère imprévisible de la création ainsi que le déficit d'infrastructures », a tenu à préciser Babacar Diouf. Quant aux freins liés à la politique des biens et des artistes, il a souligné entre autres le « piratage et la contrefaçon des œuvres, l'absence de statut adapté et de protection sociale des artistes ». Même si les budgets alloués à la culture sont « insuffisants », Babacar Diouf laisse entendre qu'au Sénégal, ce sont surtout l'Etat et les collectivités locales qui assurent principalement les financements de la culture mais après l'auto- production.

S'agissant des obstacles liés à l'entrepreneuriat dans le secteur de la culture, le président du Réseau des acteurs socioculturels du Sénégal cite le « mécanisme de montage de projet et de professionnalisme des acteurs de l'industrie musicale ». Car selon lui, « l'étape de montage de projet souffre bien souvent de manque de formation latente des acteurs culturels». Toujours en ce qui concerne ces « maux » de la culture, Babacar Diouf a parlé des « conflits d'intérêt avec la présence de mêmes individus en amont et en aval des projets ».

Pour sa part, le producteur Ousmane Faye dira que le « cœur créatif est très fragile » au Sénégal.

A l'en croire, la « disparition des producteurs condamne les artistes à l'auto production ». Le manager du chanteur Omar Pène a aussi mentionné « l'insuffisance d'espaces pour se former, pour se renforcer et des infrastructures inéquitables non réparties sur le territoire ». A cela s'ajoute « la précarité dans laquelle se sont installées les entreprises qui exploitent les œuvres, affectant le potentiel de rayonnement culturel de notre pays », dixit Ousmane Faye, avant de poursuivre en disant que la « concurrence déloyale des multinationales plus fortes financièrement et bénéficiant de la bienveillance de l'Etat, condamne des entreprises nationales à la disparition ».

Toutefois, pour amener la culture à prendre son envol, les acteurs culturels diront que le « moment est venu de prendre la culture comme un levier de croissance ou comme un facteur économique compte tenu de ses possibles effets ». « Aujourd'hui, la dimension économique des activités culturelles s'impose comme une évidence » a fait savoir Babacar Diouf. Et d'ajouter «qu'aujourd'hui, il convient d'abord d'amener les acteurs culturels à connaitre l'environnement sénégalais de la culture et disposer des matières en références de gestion administratives financière dans l'entreprise culturelle ».

Quant à Ousmane Faye, il dira qu'il faut « accompagner la Sodav (la Société du droit d'auteur et des droits voisins, Ndlr) vers l'application de la loi sur la copie privée, promouvoir les services non financiers grâce à un partenariat et doter les acteurs d'une bonne formation ».