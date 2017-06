Sénégal: Mécontent des investitures à Oussouye - Le maire «apèriste» claque la porte de Benno

Le vent de frustration et de contestation né des investitures continue d'agiter l'Apr et la coalition Benno Bokk Yaakaar à Oussouye. Cette fois, c'est le maire d'Oussouye qui vient étirer la longue liste des frustrés dans ce département. Edouard Lambal, responsable apériste dans le Kassa et animateur du Mouvement My Kassa a claqué la porte de la coalition présidentielle.

« Je suis maire de l'Apr, je suis Mackyste », a tenu à préciser l'édile d'Oussouye qui a choisi l'Union Citoyenne Bunt-Bi pour « ouvrir enfin une nouvelle porte pour l'histoire politique de notre département, le kassa autour du président Macky Sall ».

Les investitures dans ce département n'ont pas en effet été du goût du maire d'Oussouye qui désapprouve totalement le choix à l'investiture porté par la liste de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. « Combattre tout système, toute organisation et même tout individu qui éloigne volontairement notre cher Kassa du Président Macky Sall et de sa politique pour l'émergence », c'est le message on ne peut plus catégorique martelé par le maire d'Oussouye qui digère mal le choix porté sur l'honorable député Aimé Assine qu'il accuse d'organiser une mascarade pour les investitures dans le département.

Edouard Lambal, le maire d'Oussouye qui évoque la présence des démons de la divison qui ont infiltré la coalition Bby à Oussouye a donc fini par claquer la porte de Benno Bokk Yaakaar pour cheminer avec l'Union Citoyenne Bunt-Bi aux prochaines législatives. Une façon pour l'élu de défier ses compagnons de parti dans le Kassa.