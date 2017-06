Sénégal: Hommage à Mamadou Konté - «Un faiseur d'artistes»

Né au Mali, Mamadou Konté se retrouve dans la peau d'un «ouvrier immigré en France», alors qu'il n'a que 15 ans. Syndicaliste très proche des mouvements ouvriers, il s'engage ensuite pour la musique et la culture, lui qui a appris à lire et à écrire en français grâce au cinéma.

De l'hommage qui lui a donc été rendu hier, mercredi 21 juin au Grand Théâtre National, l'on retiendra aussi cette pique du producteur Robert Lahoud, «le dernier à avoir parlé» à Mamadou Konté. Malade, «sur son lit d'hôpital», l'homme trouvait encore le moyen de s'en faire pour la Fête de la Musique, se demandant si le ministre de la Culture viendrait. Robert Lahoud va plus loin, lorsqu'il fait remarquer que l'actuel ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, n'est pas présent, laissant entendre qu'il a sans doute des choses plus importantes à faire. Il faut dire que Mbagnick est représenté à cette cérémonie par le secrétaire général du ministère, Birane Niang, qui fera remarquer que cela signifiait tout simplement que le ministre était «présent».

