En point de presse hier, 21 juin, Fatou Sagna Sow, le référent au Sénégal, du mouvement politique «En Marche » d'Emmanuel Macron, récemment élu président de la République de la France, a «invité les français et les amis de la France à venir rejoindre «En Marche», à partager leurs expériences, et à apporter leurs expertises». Elle a indiqué que la victoire du Président Macron ne doit pas seulement bénéficier aux Français résidents en France mais aussi à ceux vivant à l'étranger.

C'est pourquoi, les «macronistes» sénégalais ont fait part de leur volonté d'aller à la rencontre des Français résidents dans les quatorze régions du Sénégal. Il s'agit, selon Fatou Sagna Sow, «d'être plus prêts des citoyens français, de leurs préoccupations.

Et dans une démarche inclusive, les amener à participer à la vie politique de leur pays». Et d'ajouter : «cette participation à la vie politique est une nécessité pour un bon niveau de démocratie, tel que cela est mentionné dans le programme « En Marche». Le combat des camarades d'Emmanuel Macron est de «revaloriser le bien-être des français résidents au Senegal, mais aussi les liens entre la France et le Senegal». Pour les «macronistes», il s'agit en somme «de prendre en charge les difficultés ou problèmes que peuvent rencontrer les citoyens français au Sénégal».

En effet, la mise en place de Comités géographiques à Saint-Louis, Saly, sur la Petite Cote (Joal), en Casamance et dans un avenir proche à Tambacounda, obéit à cet impératif, «d'être au plus près des français et ce partout dans le pays afin de les écouter et de les accompagner, aux fins de relayer les messages et autres informations de l'Exécutif, du parlement français ou de la direction du mouvement». Le mouvement «En Marche» au Sénégal a aussi des «Comités thématiques qui ont pour vocation à traiter des sujets précis : l'éducation, la diaspora, bientôt le numérique», explique Fatou Sagna Sow.

Le référent de « En marche » s'est, au préalable, félicité des résultats de la présidentielle et des législatives qui dénotent «de la confiance que les français ont en la personne d'Emmanuel Macron ». Même si «les macronistes » sénégalais n'ont pas manqué de regretter le fort taux d'abstention qui est l'œuvre d'une bonne partie de la population française, comme celle vivant au Sénégal.