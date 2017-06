Sénégal: Album «Samba Diabaré Samb le maitre du Xalam» - Morceaux choisis...

Tout commence en 2006... On cherche à rendre hommage à Samba Diabaré Samb. On griffonne, enregistre et fait quelques retouches... Jusqu'à cet album réalisé par le ministère de la Culture et de la Communication, qui nous a été présenté hier, mercredi 21 juin au Grand Théâtre National ; en pleine fête de la Musique. Un album de 12 titres, avec «quelques-uns des titres emblématiques qui ont marqué (la) carrière (de l'artiste) et sa vie tout court». A côté de l'album, il y a le livret d'une douzaine de pages co-écrit par le Pr Ibrahima Wane et le Pr Massamba Guèye, et qui vous servira de guide...

On en parlera comme de la petite pépite de ce mercredi 21 juin 2017, jour de la Fête de la Musique : «l'album-anthologie», morceaux choisis du répertoire de Samba Diabaré Samb, réalisé par le ministère de la Culture et de la Communication, pour rendre hommage à l'excellent chanteur et instrumentiste, né en 1924, qui a aujourd'hui plus de 90 ans. Le CD lui-même n'est pas tout jeune quand on sait qu'il se peaufine depuis 2006, entre «prises de voix» et «sons sauvés», puis «travaillés, épurés».

Aujourd'hui, dit Massamba Guèye, Samba Diabaré Samb «n'a pas cette voix», mais disons qu'«il a encore beaucoup d'humour». Aux toutes premières heures de ce projet, des noms comme le musicien Abdoul Aziz Dieng, ancien Pca du Bureau sénégalais du droit d'auteur (Bsda), le Pr Ibrahima Wane du département de Lettres de l'Ucad, qui a co-écrit, avec le Pr Massamba Guèye, parolier et conteur, les 12 pages du livret qui accompagne le CD... Un document qui devrait pouvoir servir aux «chercheurs», et où l'on raconte justement la petite histoire de cet album très sobrement intitulé pour ne pas dire sans chichis : «Samba Diabaré Samb Le Maître du Xalam». Ni plus, ni moins... Aussi «sobre» que l'artiste lui-même.

12 pages, comme la douzaine de morceaux qu'il y a sur cet album que le Pr Massamba Guèye a donc bien voulu partager hier, mercredi 21 juin, avec ces messieurs et dames présents dans l'une des salles du Grand Théâtre National. Sur le livret, il suffit de suivre le guide, avec des détails pour chacune des chansons. «Lagiya», ou l'hommage à Samba Guéladjégui, «l'archétype du guerrier peul», où les «couplets restituent» quelques «épisodes» de «batailles mémorables» au Fouta, entre le 16e et le 18e siècle, «Taara», morceau de musique dédié à El Hadj Oumar Tall, qui «retrace le chemin glorieux du saint homme», «Mariyaama Jànke», hommage à «une femme prospère et généreuse», sur un «air du Saalum», «Histoire du Xalam», etc. Sans parler de la très connue «Saaraba», du nom de cet «endroit mythique qui occupe une place importante dans l'imaginaire des guerriers et des griots», que la petite-fille du chanteur et musicien, la chanteuse Aïda Samb, a d'ailleurs revisitée, lui redonnant une seconde vie ou une seconde jeunesse. «Saaraba», que l'on a voulu écouter hier au Grand Théâtre National, mais disons que l'on a eu quelques petits soucis techniques... Quand on regarde dans le rétroviseur, l'album lui-même «paraît cinquante ans après le premier disque» de Samba Diabaré Samb, sorti en 1966. Il y en aura d'autres, disques et cassettes confondus ; entre 1974 et 2003. Mais de ce nouvel album, l'on dira surtout qu'il reprend «quelques-uns des titres emblématiques qui ont marqué (la) carrière (de l'artiste) et sa vie tout court».

Dans le fameux petit livret qui tient compagnie au CD, on trouve justement quelques repères biographiques. Né à Mouye, alors «seconde capitale» du Djolof, Samba Diabaré Samb a une sorte de «talent inné de musicien et de généalogiste», qui lui ouvre d'abord les portes de certaines «cérémonies familiales», puis celles de certains «foyers maraboutiques».

Il faut dire aussi que derrière ce volume, il y a tout un travail autour de «l'imaginaire», histoire de donner quelques repères aux plus jeunes d'entre nous, en leur racontant l'histoire de ce «trésor humain vivant», de ce «témoin et gardien de nos traditions». Parmi les personnes associées à ce projet, on citera justement le directeur du Patrimoine, Abdoul Aziz Guissé, et le président de l'Association des diffuseurs et festivals du Sénégal (Adafest), Ousmane Faye.

Réouverture des Archives culturelles

Le muséologue et actuel président du Conseil d'administration (Pca) du Musée des Civilisations noires, Ousmane Sow Huchard, a plaidé, hier au Grand Théâtre, pour la réouverture des Archives culturelles, pour encourager certaines études, parce que «le temps presse» dira-t-il.

Ramadan et 36ème Fête de la Musique

Entre douceur et spiritualité, le public a eu droit à deux belles prestations : celle de la chorale du Centre Lebret et ses accents gospel sur fond de chansons populaires, et celle de la chanteuse Saïda Binta Thiam ou cette voix cristalline, qui nous ont l'une et l'autre valu quelques jolis frissons. De la musique, mais dans la retenue ou dans la sobriété, pour rester dans les limites de ce mois de ramadan.

La minute de silence...

Au cours de cette célébration, l'on s'est souvenu de ces artistes qui nous ont quittés en 2016 et en 2017... Une minute de silence et de recueillement, pour des icônes comme Doudou Ndiaye Rose, Vieux Sing Faye, Ndiouga Dieng, Ablaye Mbaye, Alpha Sow, Ousmane Sow, Cheikh Tidiane Tall, Issa Samb Joe Ouakam, Ibou Diouf, Ndary Lo, etc.