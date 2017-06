Sénégal: Frustrations nées des investitures, report des législatives... - Le PIT «clarifie» la donne

Pour arriver à ce résultat et gagner le pari de la mobilisation, le secrétaire général du PIT compte sur le retrait massif des cartes électeurs. «Il faut que le gouvernement trouve les ressorts d'organisation de moyens qui permettent d'étudier toutes les cartes d'identité des personnes inscrites et de faire de sorte que toutes les personnes inscrites puissent recevoir leurs cartes à temps », a-t-il indiqué.

Par rapport aux enjeux des joutes électorales qui se profilent à l'horizon, le leader du PIT invite les militants de la coalition présidentielle Bennoo Bokk Yaakaar à s'unir autour de leur président Macky Sall pour une large victoire. « Notre conviction, c'est que le 30 juillet 2017, par la grâce de Dieu, les Sénégalais comme ils savent si bien le faire, vont le faire très clairement pour indiquer le plus nettement possible le cap qu'ils veulent faire prendre à leur pays pour les cinq années à venir ».

Placée sous le thème « Enjeux et défis des élections du 30 juillet : le PIT se prononce », la rencontre a réuni les cadres dudit parti hier, mercredi 21 juin, à Dakar. Se prononçant sur le report des legislatives qui arrivent à grands pas, le leader du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT), Samba Sy, s'est voulu clair. « La question du report des élections ne fait pas polémique. Certaines personnes prêtent à d'autres l'intention de faire reporter les élections. Nous disons que cette intention peut faire germe dans la conscience de ceux qui agitent cette question-là. Notre certitude, c'est que le 30 juillet, les Sénégalais iront aux urnes dans la paix et la transparence pour choisir leurs députés », a indiqué le secrétaire du PIT.

