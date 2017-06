L'expérience d'Anta Sy, Salimata Diatta, Mame Diodio Diouf et l'explosivité des pivots Nacira Traoré et Kankou Coulibaly ne seront cependant pas de trop pour décrocher la victoire. Un autre résultat sera synonyme d'échec pour la formation universitaire donnée en début de saison comme grandissime favoris des titres majeurs. Mais un déplacement au stadium Joseph Gaye s'annonce toujours périlleux. Intraitables depuis quelques saisons devant leur public, Couna Ndao et ses coéquipières seront tout aussi redoutables devant leur public. Le vainqueur de la «Belle» retrouvera en finale du play-off, l'As Ville de Dakar qui a sorti l'équipe du Jaraaf. Un déplacement de tous les dangers.

Battues en finale de la Coupe du Sénégal et écartées ensuite de la finale de la coupe du maire par l'As Ville de Dakar, les Duchesses n'ont plus que le titre de champion à aller glaner en cas de nouveau succès. En réussissant à ouvrir dés la phase aller la succession de Slbc, double tenants du titre de la Coupe du Sénégal, les Duchesses sont outillées pour franchir le cap.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.