Sénégal: Eléctions législatives du 30 juillet prochain - Le corps militaire vote avec les civils

Contrairement aux élections présidentielles et législatives précédentes, les électeurs militaires et autres corps paramilitaires vont voter le 30 juillet prochain, au même moment et dans les mêmes bureaux de vote que les électeurs civils. La précision, contenue dans les innovations apportées au Code électoral, est du Directeur de la Formation et de la Communication au niveau de la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Demba Cissé. En effet, en marge de rencontre de partage et d'information co-organisée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), la Direction générale des élections (Dge), ainsi que la Commission électorale nationale autonome (Cena) hier, mercredi 21 juin, à l'intention des professionnels des médias, M. Cissé a informé que tout le monde vote le même jour. Toutefois, il a fait savoir que la priorité est accordée aux hommes de tenue s'ils se présentent en uniforme militaire.

Quid de la sécurité, dans un contexte marqué par la menace du terrorisme dans la sous-région ? Sur ce point, Bernard Casimir Demba Cissé s'est voulu clair et rassurant. Selon lui, il n'est pas permis aux hommes de tenue d'entrer dans les Bureaux de vote avec leurs armes. Quant aux craintes de surnombre au niveau des bureaux de vote, M. Cissé de faire comprendre qu'il est impossible de dépasser le nombre retenu dans le Code électoral, à savoir les 600 électeurs par bureaux. Donc, pour lui, le vote en même temps de cette catégorie de la population avec les civils n'impactera en rien le déroulement du scrutin. Il faut tout de même rappeler que les militaires et paramilitaires ne sont pas autorisés à voter aux élections locales.

Il a, par ailleurs, informé que le retrait des listes des candidats à la députation de ce 30 juillet, du site de la Dge, a été motivé par l'assignation qui leur a été faite par la Commission de la protection des données personnelles. Pour lui, ladite commission a estimé anormal que certaines informations à caractère privé soient publiées dans un site public. Il a tout de même promis de tout faire pour mettre à la disposition des citoyens l'ensemble des listes des candidats à la députation.

DEROGATION POUR LA PRESSE ECRITE

A noter, par ailleurs, que la rencontre initiée par le Cnra, en collaboration avec la Cena et la Dge, entre dans le cadre de la mise à niveau des professionnels des médias sur les innovations du Code électoral, les missions de la Cena, ainsi que sur les dispositions relatives à la couverture médiatique des élections législatives. Un moment choisi par les organisateurs pour inviter les organes de presse à respecter le principe de l'équité et de l'équilibre dans le traitement des activités des différentes listes de candidats. Le Cnra a rappelé, à cette occasion, tous les dispositifs du Code électoral qui déterminent la période de précampagne, celle de campagne, sans oublier celle relative à la post-campagne.

Sur ce point d'ailleurs, il a été remémoré la date de la fin de la campagne, à savoir le vendredi soir à minuit. Cependant, une dérogation a été accordée à la presse écrite pour la fin de la campagne. En effet, il a été permis aux quotidiens, dans leur parution du samedi 29 juillet, veille du scrutin, de relayer la campagne de clôture des listes de la veille. Toutefois, il est interdit aux médias audio-visuels de faire la revue de presse des quotidiens la veille du vote.