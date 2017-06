Tunisie: Commerce extérieur - Hausse vertigineuse des importations non essentielles

Battu pour la quatrième fois en autant de matches, Coton Sport Garoua ne peut plus se qualifier pour les quarts… Plus »

Cela a un impact sur le volet fiscal, au niveau des recettes douanières. Les importations réalisées en 2016, soit 41.766,1 MDT, n'ont permis de collecter qu'entre 700 et 800 MD de droits de douane, soit 10% seulement. Ce qui a aussi un impact sur le paiement des dettes extérieures et des factures d'importation, d'où des menaces sur la croissance et sur l'emploi.

L'impact de ce déséquilibre de la balance commerciale est très important sur tous les niveaux. Pour le système financier, les importations ont créé une demande très importante sur les devises étrangères, aboutissant à un glissement du dinar et l'accroissement de la facture des importations. Signal alarmant, le déficit a dépassé largement les réserves en devises de 160%. De même qu'une baisse de la liquidité, estimée entre 7 et 8 MDT par jour.

