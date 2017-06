Tunisie: Indépendance du service public de l'audiovisuel - La FIJ exige un dialogue ouvert à tout le monde

Battu pour la quatrième fois en autant de matches, Coton Sport Garoua ne peut plus se qualifier pour les quarts… Plus »

«Cela devrait être réalisé, entre autres, en conférant la surveillance générale de ces médias à un conseil de direction indépendant, tout en laissant les décisions éditoriales aux mains des employés», lit-on de même source. La FIJ a souligné que la réforme de la radiotélévision publique en Tunisie est loin d'être une question technique. «Elle implique un processus politique impliquant le Snjt, en tant que représentant de tous les journalistes travaillant dans les médias publics, le parlement et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, afin qu'ils s'accordent sur des principes de réforme et une feuille de route incluant l'obligation pour le gouvernement de se conformer aux normes internationales en matière de liberté de la presse», selon le même communiqué.

Elle a rappelé que la déclaration comporte, notamment dans son article 11, des dispositions en faveur de l'indépendance du service public de l'audiovisuel. La déclaration stipule ainsi que tous les médias publics doivent être protégés contre les ingérences politiques, jouir d'une indépendance de gestion financière et éditoriale, et rendre des comptes au public plutôt qu'au gouvernement ou à tout autre acteur politique.

