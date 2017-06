Tunisie: Une esquisse qui ravive un patrimoine liturgique ancestral

Sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd où est niché le vaste Palais d'Ennejma Ezzahra, s'est produit Sami Lajmi dans son spectacle «Ziara», dans le cadre des «Nuits d'Ennejma Ezzahra». «Ziara» est une œuvre artistique réunissant plus de cent artistes où se rencontrent les chants soufis ancestraux et l'ambiance caractéristique des sanctuaires du soufisme avec les sonorités, arrangements et mélodies contemporains.

A travers un répertoire riche et intense, les artistes ont installé l'ambiance du rituel de la cérémonie de la «Ziara», les sonorités propres à ce genre de spectacles qui résonne dans les oreilles comme un appel magnétique, à la fois mystique et mystérieux où des femmes, tour à tour, surgissent sur scène en transe remuant la tête et les cheveux, dans une danse rituelle et cathartique.

Dans leurs chants, les membres de la troupe louaient les qualités morales et spirituelles des confréries, éveillant la foi et le sentiment de nostalgie pour l'héritage des ancêtres. Une sensation intense, chez le public majoritairement féminin qui se laissait emporter par les chants et se lancer dans la danse-transe, même pour les plus pieuses.

«Ziara» est principalement une recherche artistique sur le patrimoine des chants soufis de la « Aissaouia» et «El Aouemreya», deux confréries présentes à travers les régions du Sahel et de Sfax, ainsi que dans d'autres régions du pays mais aussi en Algérie. Véritable spectacle visuel et sonore soufi, «Ziara» est une relecture inédite des rites et une réinterprétation du moment de la visite dans les Zaouïas, un rite toujours suivi dans les régions du pays et qui constitue une pratique pas tout à fait religieuse mais plutôt en relation avec la foi et la religiosité.

La conception du spectacle est basée sur «la technique de l'ombre chinoise et du jeu des silhouettes, des corps qui avancent et reculent, comme s'ils étaient fixés sur des ressorts invisibles; des mouvements saccadés, des chevelures flottant au vent ...», lit-on sur la page de l'artiste. De par son adaptation, sa reconstitution et sa recomposition sonore et visuelle, «Ziara» se place dans le genre musical soufi des temps modernes qui réussit pleinement à faire du folklore tunisien une véritable œuvre artistique où show et sensations sont garantis grâce à l'originalité des tableaux chorégraphiques et aux séquences interprétées.