Tunisie: Marouane Soussi au CA

Les juniors se préparent pour le Mondial. La sélection nationale juniors n'est qu'à quelques semaines du Mondial d'Algérie. L'épreuve se déroulera exactement du 18 au 30 juillet. Le groupe actuel disputera sa deuxième grande compétition après avoir remporté le championnat d'Afrique des nations en 2016.

La sélection nationale est en stage depuis lundi dernier à Téboulba sous la houlette du sélectionneur national Mohamed Ali Seghaïer, du préparateur physique Moncef Chérif et de Houcine Ben Slama, l'entraîneur des gardiens de but.

Un deuxième stage est programmé de nouveau à Téboulba. Dixhuit joueurs ont été retenus pour ces deus stages, à savoir : Wael Saâdallah (Menzel Horr), Mohamed Salah Braham (AS Téboulba), Jawher Hamed (ES Tunis), Skander Zayed (Club Africain), Yacine Bouteffaha (Club Africain), Jihed Ben Arar (ES Tunis), Anouar Ben Abdallah (ES Sahel), Azer Ben Cheikh (Club Africain), Ahmed Ayari (Club Africain), Youssef Maâref (EM Mahdia), Oussama Rmiki (Club Africain), Rami Hmam (US Témimienne), Rayen Attia (Club Africain), Oussama Ghachem (ASTéboulba), Marouane Ben Dhia (ASHB Ariana), Zoubeïr Gouri (SCMoknine), Wael Mzoughi (ESTunis) et Ghazi Memmich (Club Africain). Seuls 16 joueurs seront retenus pour le Mondial en Algérie. Des matches amicaux sont prévus les 2 et 3 juillet face au Qatar à Doha, puis les 7 et 8 juillet contre l'Espagne dans son fief et enfin face à l'Arabie Saoudite le 14 juillet à Téboulba.

Au Mondial, l'équipe de Tunisie figurera dans le groupe C et affrontera le Burkina Faso le 18 juillet, le Brésil le 20 juillet, la Macédoine le 21 juillet, la Russie le 23 juillet l'Espagne le 24 juillet.