Tunisie: Le chef de l'Etat préside une cérémonie religieuse

Ont assisté à la manifestation, le président de l'ARP, le chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des ambassadeurs des pays musulmans en Tunisie et des présidents de partis politiques, ainsi que des personnalités nationales, des hauts responsables et des imams de la mosquée Zitouna.

A cette occasion, le président de la République a honoré les lauréats de la compétition nationale de mémorisation et de récitation du Coran pour l'année 2017. Il s'agit de Rachid Allani (1er lauréat du prix international de Tunisie), Bechir Saidani (1er lauréat du concours national), Safouane Ziadi (2e lauréat) et Akrem Baklouti (3e lauréat).

