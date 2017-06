Tunisie: Ligue des Champions et Coupe de la CAF - Al Ahly à terre, le WAC se relance

Battu pour la quatrième fois en autant de matches, Coton Sport Garoua ne peut plus se qualifier pour les quarts… Plus »

Cette victoire permet à Rivers United de rejoindre le FUS Rabat, Kampala City et le CA, tous en tête du Groupe A avec six points au compteur. Les buts nigérians ont été inscrits par Ovoke (1') et Obomate (15'). Serunkuma a réduit la marque pour les Ougandais à la 45e minute. Le second match de cette quatrième journée entre le Club Africain et le FUS Rabat a aussi souri à l'équipe qui reçoit, le CA !

L'AS Vita Club a rendu un grand service à l'Espérance Sportive de Tunis en battant les Ethiopiens de Saint-George lors de la quatrième journée de la phase des poules de la Ligue des champions. Les Congolais inscrivent ainsi leurs premiers points dans cette phase et privent les Ethiopiens de la tête. Etekiama a inscrit un doublé pour l'AS Vita Club aux 7e et 28e minutes. Saïd a réduit la marque pour les Ethiopiens à la 66e minute.

