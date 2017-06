Tunisie: «Il faut baliser la route pour Maâloul»

Aujourd'hui, c'est Nabil Maâloul qui est à la barre et c'est tant mieux. Nabil est un garçon intelligent et fin connaisseur de son domaine. Il dispose de toutes les qualités et caractéristiques de l'entraîneur national capable de réussir.

C'est à lui de jouer et de faire parler son savoir-faire. Toutefois, il doit boucher ses oreilles en ce qui concerne les critiques et les analyses provenant des pseudo journalistes et/ou experts analystes qui pullulent dans les plateaux de télévision. Il lui appartient également de se concentrer sur son travail avec l'équipe nationale et d'enlever la casquette de l'expert analyste tant qu'il assure sa mission d'entraîneur. De leur côté, les responsables de la FTF et de la tutelle se doivent de s'atteler à assainir l'atmosphère qui entoure notre équipe nationale afin de lui assurer les meilleures conditions de travail possibles. C'est l'intérêt du maillot national qui doit primer. Il ne faut pas laisser la moindre faille susceptible d'autoriser les traquenards et les coups bas.

Ainsi, le chemin sera bien balisé devant le coach national qui n'aura plus qu'a faire valoir sa riche expérience, notamment celle qu'il a vécue aux côtés de Lemerre.

Franchement, c'est le côté de l'atmosphère dans laquelle va travailler Maâloul qui me préoccupe et non pas la manière de jouer de notre équipe nationale qui n'est qu'un faux problème».