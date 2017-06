Tunisie: Le CA ba le Fus Rabat in extrémis - Des changements payants...

Qu'est-ce qui a changé la donne à la reprise ? Sûrement la peur de quitter la coupe de la CAF, sûrement aussi les changements opérés. Finalement, Chiheb Ellili laisse tomber son conservatisme pour «oser» changer l'ossature de l'équipe. Lui, qui faisait tout pour «protéger» ses cadres contre vents et marées, a joué les cartes Ben Yahia et Haddad à la place de Chenihi et Darragi.

Deux changements qui ont donné plus de caractère et de consistance au jeu clubiste. On a vu plus de mouvement, de jeu vertical et de «pressing» qui a assommé le bloc du FUS Rabat. Ce n'était pas, certes, un jeu hors pair et une qualité superbe, mais par rapport à la première mi-temps, aux difficultés de poser le jeu et compte tenu de l'urgence de la situation, ce fut un volume de jeu assez respectable.

Pour une fois, on a vu une équipe qui attaquait, qui cherchait la profondeur malgré l'absence d'un attaquant de pointe (Meniaoui n'avait pas le potentiel pour jouer ce rôle). La qualité d'exécution des balles arrêtées (jusque-là un point faible) s'est nettement améliorée d'autant que Mannoubi Haddad s'est montré efficace dans ce registre. Il sert royalement un généreux Abdi (70') qui égalise.

Dès lors, le FUS Rabat joue la carte anti-jeu pour préserver le résultat nul. Du côté clubiste, on joue avec ce qui reste d'énergie et avec l'envie de chasser le signe indien. On joue les arrêts de jeu, quand Kchok dévie de la tête une balle que Meniaoui reprend d'une superbe volée et loge dans les filets.

But précieux, but splendide de la part d'un joueur de technique qui, malgré l'âge, la fatigue et l'urgence, a eu la délicatesse de transformer cette balle difficile. Ce but permet au CA de passer à la 2e place en attendant deux journées déterminantes pour la qualification aux quarts.

Dans ce groupe, l'équilibre est total: 4 clubs sont à 6 points et c'est le goal-difference qui les départage. Les deux prochains matches face à Rivers United et à Kampala City vont être une épreuve de vérité pour Chiheb Ellili qui a eu le bon sens de lancer des joueurs motivés comme Ben Yahia (qui a encore la simplicité du jeu et la qualité de la passe), Haddad et Zemzemi (enfin une chance pour ce jeune gaucher de talent), à la place de cadres qui n'ont pas donné grand-chose comme Darragi ou Chenihi. Le CA a gagné plus que les trois points.