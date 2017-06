Tunisie: Une intersaison de transition à l'ESM - Gheraïri tient la corde

Mine de rien, l'Etoile Sportive de Métlaoui repart de zéro puisqu'elle doit engager un nouvel entraîneur, recomposer les morçeaux d'un puzzle nommé effectif et définir de nouvelles règles inéhrentes au mandat du bureau directeur.

Voyons dans le détail ces trois aspects.

Entraîneur : accord de principe avec Gheraïri

Le volet technique se révèle indiscutablement le plus important, sa dimension dépassant largement le remplacement de Kouki par quelqu'un d'autre. En effet, c'est d'un projet sportif aussi ambitieux que celui mis en place par Kouki qu'a le plus besoin le club du Sud-Ouest, devenu bon an mal an une des puissances du championnat. Quatrième en 2015-2016, cinquième en 2016-2017, on n'attend pas moins de lui que de poursuivre sa progression et de jouer les premiers rôles. Qui va assumer une aussi lourde charge quand on pense que Mohamed Kouki a placé la barre aussi haut?

A priori, ce devrait être Ghazi Gheraïri, un coach de grande expérience qui a exercé par le passé à la tête du Club Sportif Sfaxien, d'El Gaouafel Sport de Gafsa et du Stade Tunisien. L'enfant du CSS, qui a appartenu à la sélection nationale juniors qui avait disputé sous la conduite de Mrad Mahjoub la Coupe du monde, en 1985 en Russie, a également assisté le Belge George Leekens à la tête de l'équipe de Tunisie.

«J'ai rencontré par deux fois Gheraïri avec lequel je me suis mis d'accord sur l'essentiel, raconte le secrétaire général et porte-parole de l'ESM, Walid Ben Mohamed. Malgré les offres qui lui sont faites par le Club Sportif Sfaxien, l'Union Sportive de Ben Guerdane et l'Avenir Sportif de Gabès, je crois que notre accord de principe tient la route».

En tout cas, un plan «B» est prévu. Il s'appelle Chokri Khatoui lequel a quitté l'Union Sportive de Ben Guerdane juste après la finale de la Coupe de Tunisie. Ce technicien, annoncé très près d'être engagé par l'Avenir Sportif de Gabès, avait conduit l'Etoile de Métlaoui en 2014-2015.

Dans un premier temps, les dirigeants sudistes ont contacté le Français Pascal Janin, ancien entraîneur de la Jeunesse Sportive Kairouanaise, puis directeur technique du Club Athlétique Bizertin. Ils ont également une «touche» avec le Belge Luc Eymael, ancien coach de la Jeunesse Sportive Kairouanaise, qui se trouve en vacances à Sousse avec son épouse.

Quoi qu'il en soit, la réunion du comité de Boujelel Boujelel, hier à 22h00, devait trancher la question du prochain entraîneur.

Effectif : des contrats à renouveler

On va procéder dans les prochains jours au renouvellement de contrats de quatorze joueurs dont le bail arrive à terme le 30 juin 2017. Parmi ce peloton figurent les gardiens Bilel Soussi et Marouène Braiek, les défenseurs Ahmed Ben Salah, Achraf Zouaghi, Atef Mezni, le demi Khaled Gharsellaoui, l'attaquant Mohamed Ali Ben Hamouda... «A 80%, tous ces joueurs sont d'accord pour rempiler avec l'ESM, souligne le S.G., Walid Ben Mohamed. Ils attendent d'abord de percevoir les arriérés de salaires et primes au titre de la saison précédente».

Pour ce qui est des nouvelles recrues, leur liste sera fixée dès la nomination d'un nouvel entraîneur, lequel arrêtera une liste en coordination avec le bureau directeur.

Révision des statuts : un mandat de trois ans

Pas d'assemblée générale élective, cet été. En revanche, le 28 juin devront se dérouler les assemblées générales évaluative et extraordinaire. La première doit permettre de donner lecture des rapports moral et financier et leur adoption. Quant à la deuxième, elle permettra l'amendement des statuts. Le changement le plus important consiste à ramener le mandat du bureau directeur de quatre à trois années. Cet été va, donc, être crucial quant à l'avenir de la grande révélation des deux dernières saisons.

Laquelle doit d'abord consentir un sacrifice financier pour garder ses meilleurs joueurs, par ailleurs très prisés par de nombreux clubs, et ensuite intégrer le nouveau coach dans un projet cohérent. Par sa grande implication dans tout ce qui touche non seulement à l'aspect sportif mais également à la vie du club, il aura de toute évidence donné l'exemple.